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Asset Standard
17.03.2026 11:30 Uhr
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Sebastian Kösters (EB-SIM): Eskalation in Nahost

03.03.2026 -

Der Iran-Konflikt schürt Unsicherheit und Inflationsängste. Was bedeutet die neue Lage für die Kapitalmärkte? Unser Kommentar analysiert die Folgen der Eskalation und zeigt, wie eine diversifizierte Strategie die Resilienz eines Portfolios erhöht.

Geopolitische Eskalation und Kapitalmärkte - Einordnung aus Multi-Asset-Sicht

Die Eskalation des Konflikts zwischen Israel und den Vereinigten Staaten sowie dem Iran am 1. März 2026 markiert eine geopolitische Zäsur. Die militärischen Auseinandersetzungen und die bestätigte Tötung des iranischen Staatsoberhaupts sowie anderer hochrangiger Regierungsvertreter haben die Region in eine Phase erhöhter Unsicherheit geführt. In einer solchen Situation steht an erster Stelle das Gedenken an die unschuldigen zivilen Opfer der Angriffe sowie das Mitgefühl mit deren Angehörigen.

Für Investoren stellt sich allerdings danach die Frage nach den strukturellen Auswirkungen auf ihr Portfolio. Die Kapitalmärkte reagierten initial mit erhöhter Volatilität, steigenden Preisen für Öl und andere fossile Energieträger sowie einer kurzfristigen Flucht in vermeintlich sichere Anlageklassen, wie den US-Dollar. Gleichzeitig verändert der Konflikt mittelfristige Erwartungen, wie bspw. eine möglicherweise höhere zukünftige Inflation durch steigende Energiekosten und höhere Seefrachtkosten.

Als Multi-Asset-Manager profitieren unsere Portfolios in einer solchen Situation von einer breiten Diversifikation über Anlageklassen, Regionen und Risikofaktoren. In der aktuellen Phase erhöhter Unsicherheit wirkt sich insbesondere die Zusammensetzung aus Qualitätsaktien, defensiven Anleihenkomponenten sowie Realwerte stabilisierend aus. Strategische Allokationen in nachhaltige Infrastruktur und erneuerbare Energien können die geopolitische Resilienz der Portfolien zusätzlich erhöhen.

Wie reagiert der Kapitalmarkt nach dem Angriff auf den Iran?

Die unmittelbare Marktreaktion folgt bekannten Mustern geopolitischer Schocks:

  • Leichte Kursrückgänge und höhere Volatilität an den Aktienmärkten
  • Leichter Anstieg der Risikoprämien bei Unternehmensanleihen
  • Anstieg des US-Dollars
  • Anstieg der Energiepreise
  • Anstieg des Goldpreises

Solche Bewegungen sind Ausdruck kurzfristiger Risikoaversion. Historische Erfahrungen zeigen jedoch, dass geopolitische Ereignisse, sofern sie nicht in eine globale wirtschaftliche Krise münden, selten dauerhafte strukturelle Marktverwerfungen auslösen. Gleichzeitig blieben diesmal einige normalerweise erwartbaren Reaktionen aus. So erfolgt keine Flucht in Staatsanleihen hoher Bonität. Ganz im Gegenteil, risikofreie Zinsen in Europa und den USA stiegen an. Das sehen wir als Ausdruck steigender Inflationserwartungen durch einen möglichen Energiepreisanstieg. Es deutet auch auf eine erfreuliche Besonnenheit der Marktteilnehmer hin, die auch in der aktuellen Situation eine differenzierte Betrachtung vornehmen. Der kurzfristige Anstieg der Energiepreise wird über Inflationserwartungen berücksichtigt, aber die regional begrenzte Art des Konflikts wird nicht als Auslöser einer globalen Kapitalmarktkrise verstanden. Wir teilen diese Einschätzung.

Klicken Sie hier und lesen Sie den vollständigen Beitrag.

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© 2026 Asset Standard
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