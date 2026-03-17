Bohrloch S-060 ergibt 80,30 m mit 0,508 % CuÄq innerhalb von 317,00 m mit 0,291 % CuÄq; Bohrloch S-059 ergibt 109,65 m mit 0,391 % CuÄq

Vancouver, British Columbia - 17. März 2026 / IRW-Press / Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP) ("Star Copper" oder das "Unternehmen"), ein Explorations- und Erschließungsunternehmen für kritische Mineralien, freut sich, die ersten Bohrergebnisse des Phase-2-Programms 2025 auf seinem Vorzeigeprojekt Star im Nordwesten von British Columbia bekannt zu geben.

In der heutigen Pressemitteilung werden Analyseergebnisse und geologische Beobachtungen von sechs Bohrlöchern bei Star Main gemeldet (S-056 bis S-061; Abbildungen 1 bis 3), die gebohrt wurden, um das Kupfer-Gold-System in Richtung Westen, Norden und Süden zu erweitern und den Zusammenhang zwischen porphyrischer Mineralisierung, kalihaltiger Alteration, Verwerfungsarchitektur und damit einhergehenden IP-Aufladbarkeitsanomalien zu untersuchen.

Abbildung 1: Phase-2-Bohrungen 2025 bei Star Main zeigen Gebiete der Cu-Au-Oxid-Hülle und supergene Anreicherung

Highlights

- Robustes mineralisiertes System, das in mehrere Richtungen offen ist

- Phase 2 bestätigte, dass das hypogene System intakt ist und 2026 das Jahr sein wird, in dem bekannte Zonen erweitert werden

- 3D-IP-Untersuchung zur weiteren Abgrenzung tieferer Erweiterungen sowie zur Erprobung der Validität des verschachtelten Porphyrmodells

- Planung der Bohrsaison 2026 bereits im Gange, wobei 10 Mio. $ für das Konzessionsgebiet Star bereitgestellt wurden

"Diese ersten Phase-2-Ergebnisse zeigen, dass Star Main mehrere mineralisierte Korridore beherbergt und nicht nur ein einzelnes isoliertes Segment", sagte Darryl Jones, CEO von Star Copper. "Besonders vielversprechend ist die Wiederholbarkeit des Systems: Dort, wo wir die richtige Kombination aus Struktur, kalihaltiger Alteration und Quarz-Sulfid-Erzgängen sehen, durchschneiden wir weiterhin breite Kupfer-Gold-Intervalle. Mit dem nun verfügbaren neuen Flow-Through-Kapital sind wir davon überzeugt, dass sich Star in einer günstigen Position für ein deutlich umfassenderes Programm 2026 befindet, dessen Schwerpunkt auf der Erweiterung von Star Main und der Weiterentwicklung des größeren Porphyr-Clusters im gesamten Konzessionsgebiet liegen wird."

Highlights

- Bohrloch S-056 durchschnitt 542 m mit 0,139 % CuÄq (0,103 % Cu und 0,036 g/t Au) ab 8,40 m

Einschließlich 103 m mit 0,35 % CuÄq (0,251 % Cu und 0,099 g/t Au) ab 241 m

- Bohrloch S-057 durchschnitt 508,25 m mit 0,181 % CuÄq (0,137 % Cu und 0,043 g/t Au) ab 3 m

Einschließlich 161 m mit 0,329 % CuÄq (0,232 % Cu und 0,095 g/t Au) ab 267,00 m

- Bohrloch S-058 durchschnitt 269 m mit 0,141 % CuÄq (0,114 % Cu und 0,027 g/t Au) ab 6,60 m

Einschließlich 69,00 m mit 0,246 % CuÄq (0,197 % Cu und 0,047 g/t Au) ab 177,00 m

- Bohrloch S-059 durchschnitt 313 m mit 0,281 % CuÄq (0,217 % Cu und 0,063 g/t Au) ab 3,35 m

Einschließlich 109 m mit 0,391 % CuÄq (0,291 % Cu und 0,098 g/t Au) ab 142,55 m

- Bohrloch S-060 durchschnitt 317 m mit 0,291 % CuÄq (0,209 % Cu und 0,080 g/t Au) ab 5,00 m

Einschließlich 80 m mit 0,508 % CuÄq (0,360 % Cu und 0,144 g/t Au) ab 134,70 m

- Bohrloch S-061 durchschnitt 68,00 m mit 0,266 % CuÄq (0,229 % Cu und 0,037 g/t Au) ab 3,00 m

Einschließlich 26 m mit 0,494 % CuÄq (0,433 % Cu und 0,060 g/t Au) ab 3,00 m

Der Schwerpunkt der Phase-2-Bohrungen bei Star Main lag auf der seitlichen Erweiterung der mineralisierten Korridore in Richtung Norden, Westen und Süden, während gleichzeitig tiefere hypogene Mineralisierungen erprobt wurden, um die strukturellen und lithologischen Kontrollen der Porphyr-Cu-Au-Mineralisierung und deren Zusammenhang mit IP-Aufladbarkeitsanomalien besser einzugrenzen. Die westlichen Bohrlöcher (S-056 und S-057) bestätigten einen breiten, kaliumalterierten und chalkopyrithaltigen Korridor westlich von S-055; die nördlichen Bohrlöcher (S-058 bis S-060) verfolgten die Mineralisierung in vulkanischem und porphyrischem Wirtsgestein weiter, die mit starken Erzgängen vom Typ D und B einhergehen; und S-061 führte eine oberflächennahe südliche Erprobung einer strukturell begrenzten Oxid- bis Übergangs-Kupfermineralisierung durch.

Die Phase-2-Ergebnisse von Star Main bauen direkt auf dem Erfolg des Unternehmens in Phase 1 auf, in der eine ausgedehnte supergene Kupferzone und eine durchgehende hypogene Mineralisierung in der Tiefe definiert wurden. S-056 und S-057 verdeutlichen, dass der westliche Korridor nach wie vor offen ist und lange Intervalle mit chalkopyrithaltigem Quarz-Monzodiorit mit beständiger K-Feldspat-Alteration beherbergt. S-058, S-059 und S-060 zeigen, dass die nördlichen und zentralen Teile von Star Main weiterhin eine Kupfer-Gold-Mineralisierung durch geschichtetes Vulkan- und Porphyrgestein aufweisen, in denen Aufladbarkeit, Pyrit-Chalkopyrit-Erzgänge und lokalisierte kalihaltige Überlagerungen gemeinsam auftreten. S-061 bestätigt, obwohl es kurz ist, dass oberflächennahes Kupfer an der Südseite des Systems in oxidiertem und verworfenem Quarz-Monzodiorit und Porphyr vorkommt.

Tabelle 1 - Zusammenfassende Ergebnisse der Bohrungen in Phase 2 bei Star. Star Copper 2026

Bohrloch-Nr. Von (m) Bis (m) Mächtigkeit (m) CuÄq (%) Cu (%) Au (g/t) Kategorie S-056 8,40 551,00 542,60 0,139 0,103 0,036 Gemischt / Hypogen einschließlich 233,80 551,00 317,00 0,197 0,141 0,055 Hypogen einschließlich 241,00 334,85 103,85 0,351 0,251 0,099 Hypogen S-057 3,00 511,25 508,25 0,181 0,137 0,043 Hypogen einschließlich 151,00 428,30 277,30 0,259 0,194 0,064 Hypogen einschließlich 267,00 428,30 161,30 0,329 0,232 0,095 Hypogen S-058 6,60 276,00 269,40 0,141 0,114 0,027 Gemischt / Hypogen einschließlich 126,00 276,00 150,00 0,190 0,155 0,034 Hypogen einschließlich 162,00 276,00 114,00 0,212 0,173 0,039 Hypogen einschließlich 177,00 246,00 69,00 0,246 0,197 0,047 Hypogen S-059 3,35 317,00 313,65 0,281 0,217 0,063 Gemischt / Hypogen einschließlich 15,15 252,20 237,05 0,326 0,247 0,078 Hypogen einschließlich 142,55 252,20 109,65 0,391 0,291 0,098 Hypogen einschließlich 142,55 212,00 69,45 0,413 0,306 0,104 Hypogen S-060 5,00 322,00 317,00 0,291 0,209 0,080 Gemischt / Hypogen einschließlich 23,70 233,00 209,30 0,368 0,263 0,102 Hypogen einschließlich 134,70 215,00 80,30 0,508 0,360 0,144 Hypogen einschließlich 134,70 177,35 42,65 0,556 0,389 0,163 Hypogen S-061 3,00 71,00 68,00 0,266 0,229 0,037 Supergen / Transitional einschließlich 3,00 29,00 26,00 0,494 0,433 0,060 Supergen / Transitional

Fußnoten zu Tabelle 1: (1) Die angegebenen Mächtigkeiten sind Bohrmächtigkeiten; die tatsächlichen Mächtigkeiten sind unbekannt. (2) Alle Untersuchungsintervalle stellen längengewichtete Durchschnittswerte dar. (3) Bei den Berechnungen des Kupferäquivalents (CuÄq) werden folgende Metallpreise zugrunde gelegt: Cu 5,60 US$/lb und Au 4350 US$/oz sowie konzeptionelle Ausbeuten von: Cu 80 % und Au 80 %. Die Umrechnung der Metalle in einen Kupferäquivalentgehalt auf Basis dieser Metallpreise erfolgt im Verhältnis zum Kupferpreis pro Masseneinheit, multipliziert mit den konzeptionellen Ausbeuten für diese Metalle, normiert auf die konzeptionelle Kupferausbeute. Die Metalläquivalente für jedes Metall werden zum Kupfergehalt addiert. Die allgemeine Formel hierfür lautet: CuEQ% = Cu% + ((Au g/t * Au $ g.*Au-Ausbeute) / (Cu $/t. * 22,046 *Cu-Ausbeute))

Tabelle 2 - Bohransatzpunkte - UTM-Zone 9N NAD83. Star Copper 2026

Loch-Nr. UTM Easting UTM Northing Höhenlage (m) Azimut Neigung Tiefe (m) S-056 339693 6458145 1051 000 -75 551 S-057 339693 6458145 1051 000 -88 511.25 S-058 339704 6458491 1166 000 -90 276 S-059 339865 6458454 1164 180 -80 317 S-060 339928 6458218 1119 265 -85 322 S-061 339556 6457956 941 320 -65 71

Abbildung 2: Phase-2-Bohrergebnisse 2025 von Star Main, Querschnitt A-B Star Copper 2026

Abbildung 3: Phase 2 bei Star Main, Querschnitt C-D Star Copper 2026

Bohrloch S-056 (abgeschlossen am 1. September 2025)

Bohrloch S-056 wurde etwa 100 m westlich von S-055 angesetzt, um die westliche Fortsetzung des mineralisierten Korridors Star Main zu erproben. Das Bohrloch durchschnitt Quarz-Monzodiorit (QMD) ab der Oberfläche bis zum Ende des Bohrlochs, mit einem breiten Oxid- bis Übergangsprofil zwischen 8,4 m und etwa 131 m, das von Malachit, Azurit, Chrysokoll und lokalem Tenorit geprägt ist, die sich entlang stark gebrochener Intervalle und Lettenzonen (Störungsletten) entwickelten. Unterhalb der Oxiddeckschicht durchdrang Bohrloch S-056 ein langes hypogenes Intervall, das von einer unbeständigen bis von Erzgängen begrenzten K-Feldspat-Alteration, geringen bis mäßigen disseminierten Sulfiden und wiederholten Quarz-Carbonat-Pyrit-Chalkopyrit-Erzgängen geprägt ist, einschließlich einer stärkeren porphyrischen QMD-Phase ab etwa 239 m. Das Bohrloch bestätigt, dass die Westseite von Star Main unterhalb des supergenen Profils einen breiten kalium- und chalkopyrithaltigen Korridor beherbergt, und liefert einen starken Hinweis für Folgebohrungen in Richtung Westen.

Bohrloch S-057 (abgeschlossen am 14. September 2025)

Bohrloch S-057 wurde als steile Fächerbohrung von der Bohrplattform S-056 aus gebohrt und wurde konzipiert, um die Beständigkeit sowie die vertikale Geometrie der Mineralisierung innerhalb des westlichen Korridors Star Main zu erproben. Das Bohrloch durchschnitt QMD- und kleinere porphyrische Intrusionsphasen mit einer im oberen Teil des Bohrlochs früh auftretenden, durchdringenden bis von Erzgängen begrenzten K-Feldspat-Alteration und langen Abschnitten mit Quarz-Serizit-Chlorit-Alterationen in tieferen Abschnitten. Chalkopyrit kommt in Form feiner Disseminierungen sowie in Quarz-Pyrit-Magnetit-Chlorit-Erzgängen vor, wobei bei der Untersuchung durch das Unternehmen auch Chalkopyrit in frühen Quarz-Aktinolith-Pyrit-Epidot-Erzgängen sowie als Verdrängung von mafischen Körnern in angrenzenden Alterationshöfen nachgewiesen wurde. Breite mineralisierte Intervalle zwischen 151,0 m und 428,3 m, einschließlich eines stärkeren Kerns ab 267,0 m, unterstützen die Interpretation, wonach der westliche Abschnitt von S-056 Teil eines beträchtlichen hypogenen Porphyrkorridors ist und nicht nur ein isolierter hochgradiger Erzfall.

Bohrloch S-058 (abgeschlossen am 3. Oktober 2025)

Bohrloch S-058 wurde vertikal etwa 60 m nördlich des historischen Bohrlochs S-037 gebohrt, um die nach Norden gerichtete Beständigkeit des Systems Star Main zu erproben. Ab der Oberfläche bis etwa 61 m durchschnitt das Bohrloch oxidierten und gebrochenen QMD, woraufhin es in eine geschichtete Abfolge aus Andesit-Aschentuff, Augit-Plagioklas-Porphyr und in geringerem Maße geschichteten Sedimenteinheiten überging. Unterhalb von etwa 126 m nehmen Pyrit und Chalkopyrit in reichlich vorhandenen Quarz-Pyrit-Chlorit-Magnetit-Erzgängen vom Typ D und untergeordneten Quarzerzgängen vom Typ B zu, wobei die Mineralisierung nach unten in die untere Hälfte des Bohrlochs zunimmt. S-058 verdeutlicht, dass der nördliche Bereich von Star Main denselben Übergang von Oxid zu Hypogen aufweist, der auch an anderen Stellen des Konzessionsgebiets zu beobachten ist, und dass Sulfiderzgänge, die mit IP-Aufladbarkeit in Zusammenhang stehen, weit über den oberflächennahen Oxidhorizont hinaus bestehen bleiben.

Bohrloch S-059 (abgeschlossen am 16. Oktober 2025)

Bohrloch S-059 erprobte den zentralen bis nördlichen Bereich von Star Main in einem stark gebrochenen vulkanischen und porphyrischen Gesteinskomplex. Nachdem das Bohrloch im oberen Abschnitt oxidierte Tuffe und porphyrische Einheiten durchschnitten hatte, gelangte es in ein besser mineralisiertes Intervall zwischen etwa 142,55 m und 252,2 m, das in lithischem Andesit-Tuff, Aschentuff und porphyrischen vulkanischen Einheiten beherbergt ist. Dieses Intervall zeichnet sich durch verbreitete Pyrit-Chalkopyrit-Erzgänge vom Typ D, lokale Quarz-Pyrit-Chalkopyrit-Erzgänge vom Typ B sowie eine ausgeprägte Biotit-/Kalium-Überlagerung aus, die sich zwischen etwa 194,3 m und 235,1 m entwickelt hat, wo Grundmasse-Biotit und von Erzgängen begrenzter K-Feldspat deutlicher werden. S-059 bestätigt, dass die Kupfer-Gold-Mineralisierung bei Star Main nicht auf intrusiven QMD beschränkt ist und dass vulkanisches Wandgestein in der Nähe von Strukturen ebenfalls eine umfassende, mit einer Aufladbarkeit einhergehende Porphyrmineralisierung beherbergt.

Bohrloch S-060 (abgeschlossen am 25. Oktober 2025)

Bohrloch S-060 wurde im westlichen zentralen Bereich von Star Main gebohrt, um die Erzgangdichte und die Beständigkeit hochgradigerer Abschnitte unterhalb von oberflächennahem oxidiertem Vulkangestein zu erproben. Das Bohrloch durchschnitt Andesit-Aschetuff, lithischen Tuff, Augit-Plagioklas-Porphyr und in geringerem Maße geschichtete Sedimenteinheiten, wobei im oberen Abschnitt eine mäßige bis starke Oxidation vorgefunden wurde und sich lokaler Malachit-Azurit im Umfeld von Carbonat-Erzgangzonen entwickelt hatte. Zwischen etwa 126,6 m und 218,9 m wird Chalkopyrit sowohl in Quarzerzgängen vom Typ B als auch in Pyrit-Chlorit-Chalkopyrit-Erzgängen vom Typ D beständiger. Dies stimmt mit einer mäßigen Quarz-Serizit-Chlorit-Alteration und lokalen K-Feldspat-Überlagerungen überein, die mit einer Brekziation, verheilten Scherzonen und späten Carbonat-Anhydrit-Erzgängen einhergehen. Die stärksten zusammengesetzten Intervalle in dieser Pressemitteilung stammen von S-060, was ein wichtiger Nachweis dafür ist, dass Star Main mehrere strukturell günstige Abschnitte enthält, die eine umfassende Kupfer-Gold-Mineralisierung beherbergen können.

Bohrloch S-061 (abgeschlossen am 1. November 2025)

Bohrloch S-061 war ein kurzes Testbohrloch im südlichen Teil von Star Main, das die oberflächennahe Beständigkeit der Kupfermineralisierung in oxidiertem Quarz-Monzodiorit und Porphyr bewerten sollte. Das Bohrloch durchschnitt QMD zwischen 3,0 m und 21,85 m, gefolgt von Plagioklas-Porphyr und zwei Letten-Verwerfungszonen zwischen 55,25 m und 61,0 m sowie zwischen 62,0 m und 66,2 m. Oberflächennaher Chalkopyrit kommt in Form von Einsprenglingen vor, die mafische Mineralien verdrängen, sowie in schmalen Quarz-Pyrit-Chalkopyrit-Erzgängen, von denen viele zu Malachit und in geringerem Maße zu Azurit oxidiert sind. Schwache K-Feldspat-Säume haben sich lokal um frühe Erzgänge im oberen QMD herum entwickelt. Obwohl es kurz ist, bestätigt S-061 das Vorkommen einer oberflächennahen, strukturell begrenzten Kupferzone an der Südseite von Star Main und weist auf ein neues Gebiet für Folgebohrungen im Jahr 2026 hin.

Wichtigste Erkenntnisse

- Die Phase-2-Bohrungen haben die Mineralisierung bei Star Main erfolgreich in Richtung Westen, Norden und Süden über den Bereich von Phase 1 hinaus erweitert.

- Die bis dato stärksten Ergebnisse von Phase 2 gehen mit kalihaltigen oder mit Kalium in Zusammenhang stehenden Alterationen, Quarz-Sulfid-Erzgängen sowie strukturell günstigem vulkanischem oder intrusivem Wirtsgestein einher.

- S-056 und S-057 bestätigen einen breiten westlichen hypogenen Korridor; S-059 und S-060 bestätigen, dass vulkanische Pakete bedeutsame Kupfer-Gold-Intervalle beherbergen können; S-061 bestätigt eine oberflächennahe südliche Oxid- bis Übergangsmineralisierung.

- Der kombinierte Datensatz aus Phase 1 und Phase 2 unterstützt weiterhin die Annahme eines umfassenden, offenen Cu-Au-Porphyr-Systems bei Star Main mit mehreren mineralisierten Korridoren und klaren Erweiterungspotenzialen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website und sehen sich unsere Videos unter https://starcopper.com/media/ an.

Pläne für 2026 und Finanzierungsupdate

Nach dem Abschluss der Feldsaison 2025 schloss das Unternehmen eine überzeichnete, nicht vermittelte Flow-Through-Privatplatzierung mit Bruttoeinnahmen in Höhe von 7.306.000 CAD ab, wobei 5.844.800 Flow-Through-Aktien zu einem Preis von 1,25 CAD pro Aktie ausgegeben wurden. Laut der Pressemitteilung des Unternehmens vom 11. März 2026 sollen die Einnahmen ein intensives Bohrprogramm 2026 auf dem Projekt Star unterstützen, einschließlich erweiterter Step-out-Bohrungen, tieferer Erprobungen von vorrangigen Zielen, Folgebohrungen anhand laufender dreidimensionaler geologischer Modellierungen sowie geplanter tief eindringender geophysikalischer Untersuchungen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die aktuellen Phase-2-Ergebnisse von Star Main zusammen mit den bevorstehenden Ergebnissen von Copper Creek und Star North eine zentrale Rolle bei der Definition des Umfangs und der Reihenfolge des Explorationsprogramms 2026 spielen werden.

QA/QC-Erklärung

Star Copper Corp. befolgt die branchenüblichen Protokolle für Diamantbohrungen und Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollverfahren (QA/QC) in British Columbia. Alle Bohrungen werden mit Diamantbohrkernen der Größen HQ und NQ durchgeführt. Die Bohrkerne werden vom Bohrort zu einer sicheren Kernprotokollierungsanlage transportiert, wo sie unter Aufsicht von Geologen protokolliert, fotografiert und beprobt werden. Die Kerne werden mit einer Diamantsäge in zwei Hälften geschnitten, wobei eine Hälfte in einem versiegelten Probenbeutel zur Analyse eingeschickt und die andere Hälfte vor Ort als Referenz und für weitere Untersuchungen aufbewahrt wird.

Die Proben werden unter Einhaltung der Chain-of-Custody-Protokolle an Bureau Veritas Laboratories, ein nach ISO/IEC 17025 akkreditiertes Labor, versandt. Bei Bureau Veritas werden die Proben getrocknet, zerkleinert, gespalten und zu 85 % auf eine Korngröße von 200 Mesh pulverisiert. Die Analyseverfahren umfassen eine Multi-Element-ICP-ES/MS-Analyse nach einem Aufschluss mit vier Säuren, wobei Gold und Edelmetalle mittels Feuerprobe mit Atomabsorptions- oder ICP-Finish analysiert werden.

Star Copper implementiert ein robustes QA/QC-Programm, das die Einfügung von mindestens 5 % zertifizierter Referenzmaterialien (Standards), Leerproben und Feldduplikaten in regelmäßigen Abständen in den Probenstrom umfasst, um die analytische Genauigkeit und Präzision zu überwachen. Die Leistung bei den Blindstandards, Leerproben und Duplikaten erreicht ein hohes Maß an Genauigkeit und Reproduzierbarkeit und wurde von Jeremy Hanson, einem qualifizierten Sachverständigen gemäß NI 43-101, verifiziert.

Qualifizierter Sachverständiger

Jeremy Hanson, P. Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, ist ein nicht unabhängiger Beauftragter des Unternehmens und hat die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors

~Darryl Jones~

Darryl Jones

CEO, President & Direktor

Star Copper Corp.

Über Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP / WKN A416ME)

Star Copper Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung vielversprechender Kupferprojekte in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen gerichtet ist. Das Unternehmen hat zum Ziel, sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Star im ertragreichen Golden Triangle bzw. dem Sheslay District in British Columbia voranzutreiben (sehen Sie sich unsere Videos unter https://starcopper.com/media/ an). Das Projekt verfügt über mehrere porphyrische Kupfer-Gold-Ziele wie Star Main, Star North und Copper Creek. Beträchtliche Explorationsarbeiten einschließlich historischer Bohrungen haben eine in die Tiefe und in alle Richtungen offene Mineralisierung bestätigt. Die strategischen Pläne von Star Copper umfassen geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen, um die bestehenden Zielgebiete zu präzisieren, Diamantkernbohrprogramme, um Zonen mit hoher Priorität zu erproben, sowie Baseline-Umweltstudien und Vorarbeiten für Genehmigungen einschließlich Datenanalyse und Modellierung der Ressourcen, um eine zukünftige Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu unterstützen. Das Unternehmen plant zudem, sein Projekt Indata durch Folgebohrungen voranzutreiben, um frühere hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte zu erweitern, Schürfgrabungen und Oberflächenprobenahmen zur Abgrenzung mineralisierter Zonen durchzuführen sowie Verbesserungen der Infrastruktur für die Zugänglichkeit des Standorts und den Betrieb umzusetzen. Mit seinem Engagement für nachhaltige Erschließung und Wertschöpfung will sich Star Copper positionieren, um die steigende industrielle Nachfrage zu unterstützen und den wachsenden globalen Elektrifizierungsbedarf zu decken.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.starcopper.com. Sehen Sie sich unsere Videos unter https://starcopper.com/media/ an und melden Sie sich dort für kostenlose News-Alerts unter https://starcopper.com/news/news-alerts/ an oder folgen Sie uns auf X (ehemals Twitter), Facebook oder LinkedIn. Weitere Informationen bezüglich des Projekts, einschließlich historischer Bohrungen, sind im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und/oder im technischen Bericht des Unternehmens vom 26. Februar 2025 zu finden.

Investor Relations

Star Copper Corp.

E-Mail: info@starcopper.com

Web: https://starcopper.com/

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "wird", "kann", "sollte", "nimmt an", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen über die Exploration des Projekts Star des Unternehmens und dessen Potenzial, die Verwendung der Erlöse aus dem LIFE-Angebot und dem FT-Angebot sowie die geplante Ressourcenschätzung im Zusammenhang mit dem Projekt Star. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem das frühe Explorationsstadium des Projekts Star, die innewohnende Unvorhersehbarkeit der Ressourcenexploration, die Marktlage und die Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur in dem nach geltendem Recht erforderlichen Umfang aktualisieren oder öffentlich revidieren. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

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