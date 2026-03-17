Zug - Die Procimmo Group AG verzeichnet nach eigenen Angaben ein sehr solides Jahresergebnis, getragen von der vollständigen Integration der Fondsleitungsaktivitäten sowie den anhaltend dynamischen Immobilienkapitalmärkten. Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr 2025 Sehr solider konsolidierter Reingewinn von CHF 37.4 Mio. (+120% gegenüber 2024), entsprechend einem Ergebnis von CHF 0.83 je Aktie Gesamterträge von CHF 54.8 Mio. (+56% gegenüber 2024) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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