Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit leichten Verlusten in den Handel gestartet, hat im Handelsverlauf aber ins Plus gedreht. «Die meisten Anleger haben sich offensichtlich dazu entschieden, die aktuelle Krise auszusitzen», heisst es in einem Kommentar. Die Nervosität bleibt aber hoch, nachdem Berichten zufolge mehrere Explosionen in Dubai und Doha zu vernehmen waren und die auch die Angriffe auf den Iran unvermindert weitergehen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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