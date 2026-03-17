© Foto: DALLE (KI-BILD) - OpenAIMorningstar hält an seiner mittelfristigen Prognose von 65 US-Dollar für Rohöl der Sorte Brent fest. Sollten die USA jedoch die iranische Ölinfrastruktur angreifen, könnte es zu einer erneuten Preisexplosion kommen.Das Analysehaus Morningstar hält an seiner mittelfristigen Prognose von 65 US-Dollar je Barrel Rohöl der Sorte Brent fest. Gleichzeitig bestehe jedoch das Risiko, dass der Markt erneut in Aufruhr gerät, sollte die iranische Ölinfrastruktur durch die USA zerstört werden, so Joshua Aguilar, Direktor bei Morningstar. Laut dem Nachrichtensender ntv stuft Morningstar dieses Risiko allerdings als gering ein. Bemerkenswert ist zudem der Blick auf die von der Internationalen …Den vollständigen Artikel lesen
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