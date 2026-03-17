17. März 2026 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FWB: E770, OTCQB: YMMCF) ("Yukon Metals" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es einen unabhängigen technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report on Activities on the AZ Property. West-Central Yukon Territory, Canada" mit Stichtag 4. Dezember 2025 (der "Bericht") eingereicht hat. Der Bericht wurde in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("National Instrument 43-101") erstellt und kann unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf seiner Website (www.yukonmetals.com) abgerufen werden.

Anfängliche Arbeiten im Rahmen des AZ-Projekts haben eine weitreichende Kupfermineralisierung aufgezeigt, darunter Gesteinsproben mit einem Kupfergehalt von bis zu 26 %, sowie potenzielle Hinweise auf ein großes Porphyr-System in der Zone Southeast. Geophysikalische Ergebnisse der induzierten Polarisation haben eine hohe Aufladbarkeit definiert, die mit niedriger Resistivität sowie erhöhten Kupfer-, Molybdän-, Gold- und Silbergehalten in Bodenproben an der Oberfläche zusammenfällt - klassische Signaturen eines Porphyr-Zielgebiets. Wichtig ist, dass im Bohrloch AZ25-004 mehrere hundert Meter vom Kern der IP-Anomalie entfernt, ein Abschnitt mit kaliumhaltigen Alterationen und Mineralisierungen durchschnitten wurde. Dies deutet darauf hin, dass die bisherigen Bohrungen nur am Rand eines potenziell viel größeren Systems liegen, das im Mittelpunkt der weiterführenden Arbeiten stehen wird, die im vollständigen Bericht detailliert beschrieben sind.

Der Bericht untermauert die wissenschaftlichen und technischen Informationen zum Konzessionsgebiet AZ ("AZ" oder das "Konzessionsgebiet"), die das Unternehmen bereits in seiner Pressemitteilung vom 22. Januar 2026 - verfügbar unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ und der Unternehmenswebsite - bekannt gegeben hat, und weist keine wesentlichen Unterschiede zu den zuvor veröffentlichten Informationen auf.

Über das Konzessionsgebiet AZ

AZ ist ein 13.110 Hektar großes Kupfer-Gold-Explorationskonzessionsgebiet im westlichen Yukon, rund 36 Kilometer südlich von Beaver Creek und etwa 6 Kilometer westlich des Alaska Highway. Das Konzessionsgebiet profitiert von der hervorragenden Infrastruktur wie etwa der Nähe einer Straßenanbindung über den Alaska Highway und umfasst Kupfer-Gold-Prospektionsgebiete vom Porphyr- und Skarntyp, die mit Intrusivgestein und hydrothermalen Alterationssystemen in Zusammenhang stehen.

Im Zuge jüngster Explorationsprogramme, die geochemische Bodenuntersuchungen und Messungen mittels induzierter Polarisation ("IP") umfassten, konnten mehrere Kupferziele auf dem Konzessionsgebiet abgegrenzt werden. Beim Vorkommen Southeast korrelieren erhöhte Kupfer-Molybdän-Gold-Silber-Bodenanomalien mit Intrusivgestein und Anomalien der IP-Aufladbarkeit, die als Zonen einer eingesprengten Sulfidmineralisierung interpretiert werden. Gesteinssplitterproben auf dem gesamten Konzessionsgelände haben Kupferwerte von bis zu 26 % Kupfer geliefert, was auf das Potenzial für die Auffindung einer hochgradigen Kupfermineralisierung im breiteren Mineralisierungssystem hindeutet.

Über Yukon Metals Corp.

Yukon Metals ist ein finanziell gut ausgestattetes Explorationsunternehmen mit einem Portfolio von 17 Projekten auf einer Gesamtfläche von über 43.000 Hektar. Aufbauend auf über 30 Jahren Prospektionserfahrung der Familie Berdahl - dem Team, das auch hinter den Projekten von Snowline Gold Corp. in der Region stand - widmet sich das Unternehmen der Erschließung von Kupfer, Gold, Silber und kritischen Metallen. Neben dem Ausbau vorrangiger Bohrziele in den Kupfer-Gold-Systemen Birch und AZ und im Gold-Silber-Projekt Star River führt das Unternehmen in weiten Teilen seines Portfolios auch generative Explorationen durch, um die nächsten potenziellen Entdeckungskandidaten zu erschließen. Unter der Leitung eines erfahrenen Führungsteams mit technischem und finanziellem Know-how sowie Kenntnissen des Yukon ist das Unternehmen gut gerüstet, um neue Mineralvorkommen im gesamten Yukon aufzufinden.

Yukon Metals ist es ein Anliegen, nachhaltiges Wachstum und Wohlstand in den örtlichen Gemeinden des Yukon zu fördern und gleichzeitig den Unternehmenswert zu steigern. Die Strategie des Unternehmens basiert auf einer Philosophie der Inklusivität und des gemeinsamen Wohlstands und bietet sowohl der kommunalen Bevölkerung als auch den Investoren die Möglichkeit, zum Erfolg beizutragen und auch davon zu profitieren.

Das Yukon

Das Yukon rangiert laut dem Survey of Mining Companies 2023 des Fraser Institute auf Platz 10 der weltweit aussichtsreichsten Regionen hinsichtlich Mineralpotenzials und verfügt über äußerst erfahrene und gewissenhafte lokale Arbeitskräfte, was durch eine lange Tradition der Exploration und großer Achtung vor dem Land gefördert wird. Jüngste bedeutende Entdeckungen mit lokalen Wurzeln, wie das Rogue-Projekt - Valley Discovery von Snowline Gold Corp., unterstreichen das Potenzial des Yukon, neue Bergbauprojekte in Distriktgröße hervorzubringen.

Qualifizierte Sachverständige

Die Informationen im Zusammenhang mit dem Bericht in dieser Pressemitteilung wurden vom Verfasser des Berichts, Carl Schulze, BSc, P.Geo., einem unabhängigen qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung, der sich nicht auf den Bericht bezieht, wurde von Helena Kuikka, P.Geo., VP Exploration von Yukon Metals sowie qualifizierte Sachverständige, geprüft und genehmigt.

IM NAMEN DES BOARD VON YUKON METALS CORP.

"Jim Coates"

Jim Coates, CEO

E-Mail: jimcoates@yukonmetals.com

Tel: +1 (867) 336-2606

Website: www.yukonmetals.com

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen, darunter Informationen über die Geologie und das Explorationspotenzial des Konzessionsgebiets AZ, die Auswertung des Berichts sowie der geochemischen und geophysikalischen Daten, einschließlich Bodenproben und Vermessungen mittels induzierter Polarisation, das Vorkommen und die Kontinuität einer Kupfermineralisierung, auf die Gesteinsproben hindeuten, das Potenzial für porphyrische und skarnartige Kupfer-Gold-Systeme, einschließlich eines potenziellen großen Porphyr-Systems in der Southeast-Zone, die Explorationspläne des Unternehmens und die Weiterentwicklung von Zielen auf dem Konzessionsgebiet AZ sowie im gesamten Projektportfolio, das Potenzial für Mineralentdeckungen, das Potenzial des Yukon, neue Bergbau- und Entdeckungsmöglichkeiten in Distriktgröße zu generieren, sowie die zukünftigen Pläne und Absichten des Unternehmens. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die negativen oder anderen Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um die zukunftsgerichteten Informationen zu kennzeichnen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Unternehmensführung wider und basieren auf Informationen, die der Unternehmensführung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen.

Zukunftsgerichtete Informationen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen erörtert oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug darauf, dass es sich bei AZ und anderen Konzessionsgebieten nicht um aussichtsreiche kupfer-, gold- oder silberhaltige geologische Systeme handelt; dass die analysierten Gesteins- und Bodenproben nicht repräsentativ für die gesamte Mineralisierung sind; die Annahmen, dass der Bericht keine wesentlichen Unterschiede zu den zuvor veröffentlichten Informationen aufweist; dass das Yukon nicht über das Potenzial verfügt, neue Bergbaumöglichkeiten in Distriktgröße zu schaffen; sowie andere Risiken und Ungewissheiten. Weitere Risikofaktoren finden Sie im Abschnitt "Risk Factors" im Listing Statement des Unternehmens vom 30. Mai 2024, das im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen.

Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit den zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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