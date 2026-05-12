Vancouver, B.C., 12. Mai 2026 / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FWB: E770, OTCQB: YMMCF) ("Yukon Metals" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sämtliche Anteile und Rechte am Konzessionsgebiet KLM (das "Konzessionsgebiet") im Norden von British Columbia unweit der Grenze zum Yukon erworben hat. Das Konzessionsgebiet besteht aus 8 Mineralclaim-Gruppen mit rund 11.761 Hektar Gesamtfläche und ist in einer höffigen Region angesiedelt, die sich durch weitläufige Intrusivgesteine und eine günstige strukturelle Architektur auszeichnet, die als zuträglich für eine porphyrartige Mineralisierung gilt. Das Konzessionsgebiet wurde ursprünglich im Auftrag des Unternehmens gemäß einer "Grubstake"-Vereinbarung (Am.: Vereinbarung hinsichtlich Prospektionsbeihilfe gegen Gewinnbeteiligung) zwischen dem Unternehmen und einem unabhängigen Dritten abgesteckt und anschließend auf das Unternehmen übertragen.

"Yukon Metals hat einen höffigen Kupfer-Porphyr-Korridor identifiziert, der sich vom Norden British Columbias bis in das Yukon erstreckt und wir haben in dessen Rahmen systematisch einen Grundbesitz aufgebaut", so Jim Coates, Chief Executive Officer und Direktor von Yukon Metals. "Wir freuen uns über die Aufnahme des Konzessionsgebiets, zumal unser Kupfer-Gold-Portfolio nun vier Konzessionsgebiete umfasst: Birch, Sumo, AZ und KLM."

Bei historischen Arbeiten in der Gegend wurden Mineralvorkommen im Zusammenhang mit einem granitischen Intrusionskomplex innerhalb und in der Nähe des Konzessionsgebiets ermittelt, was das Vorkommen eines mineralisierten hydrothermalen Systems nahelegt. Eine erste überprüfung ergab geologische Merkmale, die einer porphyrartigen Mineralisierung entsprechen, wie etwa Quarzgangbildungen mit einer dazugehörigen Molybdän-Kupfer±Blei-Zink-Mineralisierung. Die bisherigen Explorationsarbeiten auf dem Konzessionsgebiet waren begrenzt und das Unternehmen plant, die verfügbaren Daten zusammenzustellen und im Anschluss erste Erkundungsarbeiten zu absolvieren, die auch geologische Kartierungen und Probenahmen umfassen werden, um das Potenzial des Konzessionsgebiets genauer zu bewerten.

Der Erwerb des Konzessionsgebiets steht im Einklang mit der Vorgehensweise des Unternehmens bezüglich der Erschließung von Kupfer-Porphyr-Gürteln und ergänzt seine laufenden Explorationsaktivitäten in der Region. Die aktuellen Explorationsprogramme des Unternehmens konzentrieren sich nach wie vor auf die Kupfer-Gold-Porphyr-Skarn-Projekte AZ und Birch; KLM stellt hingegen einen im Frühstadium befindlichen Neuzugang zum Kupfer-Gold-Portfolio dar.

Abbildung 1. Claim-Gruppen des Konzessionsgebiets KLM.

Abbildung 2. Standort des Konzessionsgebiets KLM im Verhältnis zu den Projekten AZ/Fairway und Birch/Sumo und den Cu-Au-Projekten Talbot von YMC mit nahegelegenen Porphyrlagerstätten.

Abbildung 3: Lageplan des Konzessionsgebiets KLM.

Qualifizierte Sachverständige

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Helena Kuikka, P.Geo., VP Exploration von Yukon Metals und qualifizierte Sachverständige im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Über Yukon Metals Corp.

Yukon Metals ist gut finanziert und verfügt über ein Portfolio an Konzessionsgebieten, das auf über 30 Jahren Prospektionsarbeiten der Familie Berdahl basiert, dem Erkundungsteam hinter dem Portfolio an primären Gold-Assets von Snowline Gold Corp. Das Portfolio von Yukon Metals besteht überwiegend aus Kupfer-Gold- sowie Silber-Blei-Zink-Projekten und umfasst darüber hinaus eine bedeutende Komponente an Wolfram-, Gold- und Silberprojekten. Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Board of Directors und Managementteam geleitet, das über Fachkenntnisse in technischen und finanziellen Disziplinen verfügt.

Yukon Metals richtet sein Hauptaugenmerk darauf, nachhaltiges Wachstum und Wohlstand in den lokalen Communities von Yukon zu fördern und gleichzeitig den Aktionärswert zu steigern. Die Strategie des Unternehmens dreht sich um Inklusivität und gemeinsamen Wohlstand und bietet sowohl Community-Mitgliedern als auch Investoren die Möglichkeit, zu seinen Projekten beizutragen und von ihnen zu profitieren.

Das Yukon

Das Yukon-Territorium ist ein unzureichend erkundeter Bezirk mit reichen Mineralvorkommen, dessen Bergbaugeschichte bis zum Klondike-Goldrausch im Jahr 1898 zurückreicht. Angesichts eines fortschrittlichen Genehmigungsrahmens, geopolitischer Stabilität und der Unterstützung der Regierung ist das Yukon bestens aufgestellt, um die nächste Generation an Minen hervorzubringen. Das Yukon verfügt über äußerst erfahrene und gewissenhafte lokale Arbeitskräfte, was durch eine lange Tradition der Exploration und großer Achtung vor dem Land gefördert wird. Jüngste bedeutende Entdeckungen mit lokalen Wurzeln, wie das Rogue-Projekt - Valley Discovery von Snowline Gold Corp., unterstreichen das Potenzial des Yukon, neue Bergbauprojekte in Distriktgröße hervorzubringen.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, einschließlich Informationen zur geologischen Auswertung und Höffigkeit des Konzessionsgebiets für eine porphyrartige Mineralisierung, der Bedeutung von historischen Mineralvorkommen und den Plänen des Unternehmens, das Konzessionsgebiet durch Zusammenstellungsarbeiten und Explorationsprogrammen zur Erkundung, darunter geologische Kartierungen und Probenahmen weiter zu bewerten. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die negativen oder anderen Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Begriffe verwendet, um die zukunftsgerichteten Informationen zu kennzeichnen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen.

Zukunftsgerichtete Informationen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen erörtert oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Möglichkeit, dass das Konzessionsgebiet und andere Konzessionsgebiete höffige kupfer- oder goldreiche geologische Systeme enthalten; dass die analysierten Gesteinsproben nicht repräsentativ für die gesamte Mineralisierung sind; die erforderlichen Annahmen hinsichtlich abgeschlossener Arbeitsprogramme; die Fähigkeit des Unternehmens, die Zusammenstellungsarbeiten und Explorationsprogramme zur Erkundung durchzuführen; dass das Yukon nicht über das Potenzial verfügt, neue Bergbaumöglichkeiten in Distriktgröße zu schaffen; sowie andere Risiken und Ungewissheiten. Weitere Risikofaktoren finden Sie im Abschnitt "Risk Factors" im Listing Statement des Unternehmens vom 30. Mai 2024, das im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter http://www.sedarplus.ca/ verfügbar ist. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen.

Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit den zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

IM NAMEN DES BOARDS VON YUKON METALS CORP.

"Jim Coates"

Jim Coates, CEO & Direktor

E-Mail: jimcoates@yukonmetals.com

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Lindsay Wilson

VP, Investor Relations & Communications

E-Mail: lindsaywilson@yukonmetals.com

Tel: 1 (778) 996-2192

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