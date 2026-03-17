Original-Research: JDC Group AG - von BankM AG



17.03.2026 / 12:33 CET/CEST

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Einstufung von BankM AG zu JDC Group AG Unternehmen: JDC Group AG ISIN: DE000A0B9N37 Anlass der Studie: Vorl. Zahlen 2025, Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen seit: 17.03.2026 Kursziel: € 30,84 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

Rekord-Q4 - Pole-Position für KI-Rennen bereits gesichert!? Mit einem starken Q4 hat JDC (ISIN DE000A0B9N37, Open Market, JDC GY) die eigene Jahres-Guidance im Wesentlichen erfüllt. Zwar lag der vorläufig berichtete Umsatz mit € 250 Mio. (+13,2%) leicht unterhalb der angehobenen Guidance (€ 260 Mio. bis € 280 Mio.), dafür überzeugte die Gesellschaft beim EBITDA (€ 20,2 Mio.; Guidance € 20-22 Mio.), das bereinigt um Sondereffekte sogar bei € 22,2 Mio. lag. Operativ wurden alle Ziele erreicht, wie u.a. die Integration der Morgen & Morgen-Daten in die JDC-Plattform (AuM > € 8 Mrd.), die Skalierung der eigenen KI-Plattform und die weitere Reduktion der Kosten pro Vertrag (Skaleneffekte). KI wird auch den Versicherungsmarkt massiv verändern, JDC ist dabei - nicht zuletzt auf Grund strategischer Assets, die vorausschauend in den letzten Jahren akquiriert wurden - u.E. sehr aussichtsreich positioniert. Auch wenn das schlechte Konsumklima und der von PE-gestützten Wettbewerbern forcierte Preiskampf kurzfristig belasten, ist JDC mit einem EV/Umsatz 2026 von 1,07 bei klar zweistelligen Umsatzwachstumsraten und sichtbaren Skaleneffekten attraktiv bewertet. Unsere aktualiserte DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 30,84; damit bestätigen wir unser Rating mit "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: JDC_20260317_BasisstudienUpdateBankM

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i



Kontakt für Rückfragen:

BankM AG

Daniel Grossjohann

Dr. Roger Becker

Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt

Tel. +49 69 71 91 838-42, -46

Fax +49 69 71 91 838-50

daniel.grossjohann@bankm.de

roger.becker@bankm.de



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