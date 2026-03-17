Mehr Passagiere, neues Terminal - doch steigende Kosten und geopolitische Risiken bremsen Fraport. Der Flughafenbetreiber rechnet 2026 nur mit moderatem Gewinnplus und warnt vor Unsicherheiten im Luftverkehr. Der Flughafenbetreiber Fraport blickt verhalten optimistisch auf das Jahr 2026. Zwar rechnet der Konzern mit einem leichten Anstieg beim operativen Ergebnis, doch hohe Standortkosten in Deutschland und geopolitische Unsicherheiten dämpfen die Erwartungen. Konkret stellt Fraport ein Ergebnis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de