Die Energieminer GmbH installiert derzeit künstliche Energiefische, die Strom im Rhein bei St. Goar erzeugen. Das Startup hat für die neue Technologie die behördlichen Genehmigungen. Mit einem Schwarm aus 124 künstlichen Energiefischen produziert ein Startup aus Gröbenzell im Rhein bei St. Goar künftig Wasserkraftstrom. Nach dem die Energieminer GmbH im Herbst 2025 für das Schwarmkraftwerk die behördliche Genehmigung erhalten hatte, feiert die Gesellschaft nun die offizielle Einweihung.Wie das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver