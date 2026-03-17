Seit Anfang Februar läuft die Serienfertigung des Porsche Cayenne Electric im Volkswagen-Group-Werk Bratislava. Auch die Batteriemodule fertigt Porsche selbst in der Slowakei. Jetzt haben die Zuffenhausener den Prozess genauer vorgestellt. Dass der Autobauer bei seinem zweiten Modell auf Basis der PPE die Batteriemontage nicht mehr an Zulieferer abgibt, sondern selbst in die Hand nimmt, ist seit dem Start der Serienfertigung im Februar bekannt: Gemeinsam ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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