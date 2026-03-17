Kaum hatte die BASF-Aktie nach langer Durststrecke endlich wieder so richtig Fahrt aufgenommen, kam bereits der nächste herbe Dämpfer. Der Iran-Krieg sorgte umgehend für einen kräftigen Kursrückgang. Denn die nun deutlich gestiegenen Öl- und Gaspreise sind für den weltgrößten Chemieproduzenten natürlich eine erhebliche Belastung.Darüber hinaus ist der DAX-Konzern als zyklisches Unternehmen davon abhängig, dass die Weltwirtschaft rund läuft. Doch durch den Krieg gibt es diesbezüglich erhebliche Sorgen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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