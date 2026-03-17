Basel - Manor setzt die Schere an seinem Filialnetz an: Das Unternehmen schliesst die drei Warenhäuser in Delsberg, Wohlen AG und Sargans SG voraussichtlich ab dem ersten Quartal 2027. Davon wären 100 Angestellte betroffen. Manor würde in diesem Fall aktiv bei der Suche nach Anschlusslösungen innerhalb und ausserhalb des Unternehmens unterstützen, teilte die Warenhausgruppe am Dienstag in einem Communiqué mit. Es gebe eine Konsultationsphase mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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