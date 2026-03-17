Die Rheinmetall-Aktie verliert am Dienstagmorgen rund -2% auf 1.592 €. Geht dem Rüstungstitel jetzt die Luft aus? Oder ist das nur ein kleiner Dämpfer und bald geht die Kurs-Reise wieder Richtung Norden? JPMorgan zeigt Optimismus Die US-Bank JPMorgan trotzt am Dienstagmorgen dem Markt, der die Rheinmetall-Aktie nach unten befördert, und traut dem Titel eine positive Kursentwicklung zu. Konkret belässt JPMorgan die Aktie auf "Overweight" und belässt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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