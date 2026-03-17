Die Springer Nature-Aktie geriet in den letzten Monaten mächtig unter die Räder und fiel letzte Woche auf ein neues Allzeittief. Doch am Dienstagvormittag ist der Wissenschaftsverlag mit einem Plus von +6% die Nummer 1 im SDAX. Was steckt hinter dem Kurssprung und können Anleger nun mit einem Rebound der Aktie rechnen? Starke Zahlen und positiver Ausblick Auslöser des heutigen Kurssprungs der Springer Nature-Aktie sind die guten Zahlen und Prognosen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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