Die Aktie von Qualcomm steht derzeit unter Druck, obwohl das Unternehmen operativ weiterhin wächst und seine Position in wichtigen Zukunftsmärkten stärkt. Entscheidend für die weitere Kursentwicklung bleibt die Frage, wie stark kurzfristige Belastungen im Smartphone-Segment durch strukturelle Wachstumstreiber ausgeglichen werden können. Trotz eines Umsatzwachstums von 13 Prozent im Geschäftsjahr 2025 entwickelte sich die Aktie in den letzten Wochen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de