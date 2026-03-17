Für Trapez- oder Wellblechdächer in besonders warmer Umgebung bietet der Montagesystemhersteller K2 Systems ein neues System, das eine bessere Hinterlüftung der Module gewährleisten soll. Zusätzlicher Bauraum etwa für Mikrowechselrichter oder Leistungsoptimierer ist ein weiterer Effekt beim "MultiRail High". Der richtige Abstand zwischen Modulen und Dachfläche ist ein Ballanceakt: Zu wenig führt schnell zu Überhitzung, weil kein kühlender Luftstrom zwischen Unter- und Oberkante des Solargenerators fließen kann. Zu viel Abstand kann aber den für die Strömung förderlichen Kamineffekt schmälern, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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