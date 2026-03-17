Zürich - Beim Thema Lieferanten setzt Swisscom-Chef Christoph Aeschlimann auf eine bewusste Mehrlieferantenstrategie. Den Einsatz von Huawei-Komponenten verteidigt er klar: Der chinesische Konzern biete erstklassige Produkte zu wettbewerbsfähigen Konditionen. Ziel sei es, weder von einem einzelnen Anbieter noch von einer bestimmten Region abhängig zu sein, sagte Aeschlimann in einem am Montag veröffentlichten Gespräch mit der «Finanz und Wirtschaft». ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab