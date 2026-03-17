Audis neues Elektro-Einstiegsmodell unterhalb des Q4 e-tron wird wie vermutet A2 e-tron heißen. Das hat der Hersteller nun offiziell bestätigt und liefert ein Bild der Silhouette mit. Das im Stammwerk Ingolstadt gebaute Modell soll schon im Herbst 2026 Weltpremiere feiern. Bei dem jetzt bestätigten A2 e-tron soll es sich um ein rein elektrisches Modell der Kompaktklasse handeln. "Mit dem A2 e-tron, der am Standort Ingolstadt gefertigt wird, verjüngt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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