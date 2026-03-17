Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Dienstag die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, zu einem Antrittsbesuch im Bundeskanzleramt empfangen. Beide wollen unter anderem über den Ende der Woche anstehenden EU-Gipfel sprechen, wie der Kanzler zu Beginn des Treffens vor Journalisten sagte.



Die Präsidentin des EU-Parlamentes sei beim Europäischen Rat ständiger Gast und werde dort auch über die Lage im Europäischen Parlament berichten. Die Zusammenarbeit mit dem EU-Parlament bezeichnete Merz als gut. Er komme selbst aus diesem Europäischen Parlament und insoweit habe er "eine große Zuneigung zu dieser Institution".



"Aber wir haben natürlich auch einige gemeinsame Aufgaben zu lösen", so Merz weiter. "Wir stehen im Augenblick vor der großen Frage, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie durchgreifend zu verbessern." Das Thema Wettbewerbsfähigkeit werde beim EU-Gipfel ganz oben auf der Tagesordnung stehen. Er sei dankbar, dass man "eine große Unterstützung aus dem Europäischen Parlament" bei dem Thema bekomme.





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