Die MVV-Tochter Beegy hat für ihr Heim-Energiemanagementsystem (HEMS) die EEBus-Zertifizierung erhalten. Das ist eine Option dafür, PV-Anlagen wie gesetzlich vorgeschrieben von Ferne steuern zu können. Die beegy GmbH, ein Unternehmen der MVV Energie AG, hat für ihr eigenentwickeltes Heim-Energiemanagementsystem (HEMS) die offizielle Zertifizierung der EEBUS Initiative e.V. erhalten. Wie das Unternehmen mitteilte, fand die Zertifizierung im Living Lab Cologne, der offiziellen Testumgebung des Vereins, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver