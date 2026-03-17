Softing sorgt für Bewegung im Nebenwert: Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung um rund 10% beschlossen - unter Ausschluss des Bezugsrechts. Das Besondere: Die neuen Aktien gehen nicht mit Discount, sondern mit 15,94% Aufschlag auf den XETRA-Schlusskurs vom 16. März 2026 weg. Zeichner ist ausschließlich die Noser Management AG (Zürich), eine wesentliche Aktionärin. Für Anleger ist das ein spannendes Signal: Stärkung des Eigenkapitals trifft auf Kursprämie - gleichzeitig müssen Bestandsaktionäre eine Verwässerung akzeptieren. 992.588 neue Aktien: Grundkapital steigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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