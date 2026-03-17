Iran-Krise verschärft Dünger-Markt: Phosphat-Launch im perfekten Timing?

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Aguia Resources bringt sein natürliches Phosphatprodukt Pampafos an den Start und trifft dabei offenbar genau den richtigen Moment. Nach Angaben des Unternehmens sind bereits große Teile der geplanten Produktion durch Absichtserklärungen abgesichert, während der Produktionsbeginn unmittelbar bevorsteht. Gleichzeitig spielt dem Unternehmen ein zunehmend angespanntes Marktumfeld durch die Iran-Krise in die Karten.
Aguia Resources hat die Einführung seines natürlichen Phosphatprodukts Pampafos bekannt gegeben und damit nach eigenen Angaben mehrere zentrale Fortschritte erzielt. Das Unternehmen habe erklärt, dass bereits Absichtserklärungen für einen Großteil der geplanten Produktion vorlägen und der Produktionsstart kurzfristig erfolgen solle. Gleichzeitig habe das Management betont, dass steigende Preise, angespannte Lieferketten und die hohe Importabhängigkeit Brasiliens ein günstiges Marktumfeld schaffen würden.
Markteinführung auf zentraler Agrarmesse
Aguia Resources berichtete, Pampafos sei am 11. März 2026 auf der Agrarmesse Expodireto offiziell vorgestellt worden. Das Unternehmen erklärte, die Veranstaltung gehöre zu den wichtigsten
Landwirtschaftsmessen Lateinamerikas und habe zentrale Akteure der Agrarindustrie zusammengebracht.
CEO und Managing Director Timothy Hosking habe erklärt, dass der Produktlaunch einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen darstelle. In diesem Zusammenhang verwies das Management darauf, dass der Produktionsstart derzeit für Ende April vorgesehen sei. Pampafos ist ein natürlicher Phosphatdünger. Phosphor wird in der Landwirtschaft als essenzieller Nährstoff eingesetzt, da er das Wachstum von Pflanzen unterstützt und eine zentrale Rolle im Energiehaushalt übernimmt.
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