Original-Research: Cantourage Group SE - von Montega AG



17.03.2026 / 14:33 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu Cantourage Group SE Unternehmen: Cantourage Group SE ISIN: DE000A3DSV01 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 17.03.2026 Kursziel: 8,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA

Vorläufige Zahlen 2025: Rekordumsatz und starke UK-Dynamik untermauern Wachstumsstory



Cantourage hat heute vorläufige Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, die unsere jüngsten Prognosen (vgl. Comment vom 09.03.2026) weitgehend bestätigen und die operative Dynamik des Unternehmens unterstreichen.



Top-Line nahezu punktgenau auf unseren Schätzungen: Mit einem Konzernumsatz von 92,8 Mio. EUR (Vj.: 50,9 Mio. EUR; +82,3% yoy) hat Cantourage die Erlöse im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt. Unsere Schätzung von 93,0 Mio. EUR wurde damit nahezu punktgenau getroffen. Wesentlicher Wachstumstreiber war neben der Marktausweitung in Deutschland die internationale Expansion. Besonders hervorzuheben ist die Performance im Vereinigten Königreich, das bereits mehr als 20% zum Konzernumsatz beisteuerte. Dies belegt die erfolgreiche Skalierbarkeit der 'Fast-Track-Access"-Plattform über den Heimatmarkt hinaus. Mit dem geplanten Roll-out des Geschäftsmodells in weitere europäische Schlüsselmärkte wie Frankreich, Spanien und Italien verfügt Cantourage zudem über eine vielversprechende Pipeline, um die paneuropäische Marktpräsenz sukzessive zu verbreitern und die Abhängigkeit von einzelnen Jurisdiktionen weiter zu reduzieren.



EBITDA-Wachstum trotz Preisdruck im Discount-Segment: Das vorläufige EBITDA stieg auf 5,7 Mio. EUR (Vj.: 3,5 Mio. EUR). Damit lag das Ergebnis leicht unter unserer Prognose von 6,0 Mio. EUR. Hintergrund für diese geringfügige Abweichung war ein intensivierter Preiswettbewerb im deutschen Niedrigpreissegment für Medizinalcannabisblüten, der insbesondere in den Sommermonaten 2025 auf die Margen drückte. Cantourage hat hierauf proaktiv reagiert und das Portfolio verstärkt in Richtung margenstarker Premiumprodukte diversifiziert. Wir werten diesen Fokus auf die strukturelle Profitabilität positiv, da das Unternehmen durch sein Netzwerk von über 30 exklusiven Anbaupartnern über einen deutlichen Qualitätsvorsprung gegenüber rein preisgetriebenen Wettbewerbern verfügt.



Operativer Hebel intakt: Trotz des temporären Preisdrucks im Breitengeschäft zeigt die Entwicklung des EBITDA, dass Cantourage zunehmend von Skaleneffekten und einer optimierten Supply Chain profitiert. Mit dem Fokus auf das Premiumsegment und dem wachsenden Anteil des margenstarken UK-Geschäfts dürfte sich die Ertragsqualität in den kommenden Quartalen weiter stabilisieren.



Fazit: Die vorläufigen Zahlen bestätigen den von uns skizzierten Expansionskurs. Cantourage festigt seine Position als paneuropäischer Player und beweist Resilienz gegenüber Marktschwankungen im deutschen Kernmarkt. Da die Zahlen im Rahmen der Erwartungen liegen und die langfristige Investmentstory (Skalierbarkeit, IFRS-Umstellung als 'Ergebnisturbo", Asset-light-Modell) intakt ist, sehen wir derzeit keinen Anpassungsbedarf bei unseren Schätzungen für 2026 ff. Angesichts einer attraktiven Bewertung mit einem EV/EBITDA 2026e Multiple von lediglich 6,9x bestätigen wir unsere 'Kaufen"-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 8,00 EUR.







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