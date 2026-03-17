Crissier - Der Fastfood-Riese McDonald's treibt den Ausbau seines Filialnetzes in der Schweiz auch im Jubiläumsjahr weiter voran. Seit einem halben Jahrhundert ist der US-Burgerbrater nun hierzulande präsent. Vier bis sechs zusätzliche Restaurants soll es 2026 geben. «Wir wollen möglichst nahe bei den Gästen sein», erklärte McDonald's-Schweiz-Chefin Lara Skripitsky am Dienstag vor den Medien. Seit der Eröffnung der ersten Filiale 1976 in Genf hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab