Der Philips SpeechLive Health KI-Assistent nutzt eine speziell für das Gesundheitswesen trainierte KI, um klinische Gespräche in strukturierte Notizen umzuwandeln und so den administrativen Aufwand für medizinisches Personal zu reduzieren

Speech Processing Solutions, der weltweit führende Anbieter professioneller Diktier- und Spracherkennungslösungen unter der Marke Philips, kündigte heute den Marktstart des Philips SpeechLive Health KI-Assistenten für April 2026 an. Die KI-gestützte Lösung für klinische Dokumentation unterstützt medizinische Fachkräfte in verschiedenen Bereichen der Patientenversorgung. Ziel ist es, den administrativen Aufwand zu reduzieren, Dokumentationsprozesse zu optimieren und sowohl die Arbeitsbedingungen für medizinisches Personal als auch die Erfahrungen von Patientinnen und Patienten zu verbessern.

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Der Philips SpeechLive Health KI-Assistent wandelt klinische Gespräche in strukturierte Dokumentation um. Das entlastet medizinisches Fachpersonal und schafft mehr Zeit für die Patientenversorgung.

Entwickelt für klinische Dokumentationsprozesse

Die klinische Arbeitsbelastung stellt weiterhin eine große Herausforderung im Gesundheitswesen dar. In den USA ergab die AMIA TrendBurden-Studie 2024, dass 77 der medizinischen Fachkräfte angeben, die Dokumentation führe dazu, dass sie länger arbeiten oder Arbeit mit nach Hause nehmen müssen. 74 sagten zudem, dass Dokumentation die Patientenversorgung beeinträchtigt1. Auch in Europa stehen Gesundheitssysteme unter Druck: In der EU fehlen rund 1,2 Millionen Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte und Hebammen2. Der Philips SpeechLive Health KI-Assistent wurde speziell entwickelt, um diese Herausforderungen zu adressieren.

SpeechLive Health erfasst klinische Gespräche in Echtzeit und wandelt sie in strukturierte Dokumentation um. Dazu gehören SOAP-Dokumentationen, Konsultationsberichte und Überweisungsschreiben. Durch die Unterstützung während der Konsultation hilft die Lösung, Dokumentationsprozesse effizienter zu gestalten und gleichzeitig die erforderliche Genauigkeit und Struktur zu gewährleisten.

Im Gegensatz zu allgemeinen KI-Modellen verwendet SpeechLive Health ein speziell für das Gesundheitswesen trainiertes Large-Language-Model, das von Ärztinnen und Ärzten gezielt für medizinische Umgebungen entwickelt wurde. Für den klinischen Einsatz konzipiert, ist das System darauf ausgelegt, strukturierte Dokumentation zu erstellen, die klinische Arbeitsabläufe sowie Anforderungen an Kodierung und Compliance unterstützt.

"Seit über 70 Jahren prägt Speech Processing Solutions professionelle Diktier- und Transkriptionslösungen im Gesundheitswesen und hat sich als führender Partner im medizinischen Markt etabliert", sagte Dr. Thomas Brauner, CEO von Speech Processing Solutions. "Philips SpeechLive Health markiert den nächsten Schritt auf diesem Weg aufbauend auf der starken Grundlage aus hochwertiger Diktierhardware und führenden Softwarelösungen. Durch die Ergänzung dieses speziell für das Gesundheitswesen trainierten KI-Assistenten entsteht die nächste Generation einer integrierten Lösung, die den administrativen Aufwand weiter reduziert, Arbeitsabläufe vereinfacht und den Kundennutzen deutlich erhöht. So gewinnen medizinische Fachkräfte mehr Zeit für das, was wirklich zählt: die Patientenversorgung."

KI entwickelt für Genauigkeit, Compliance und Vertrauen im klinischen Alltag

SpeechLive Health ermöglicht die Dokumentation in Echtzeit während Arztbesuchen und Konsultationen und reduziert damit den Bedarf an manuellen Notizen. Besonders in Umgebungen mit hohem Patientenaufkommen oder im anspruchsvollen Klinikalltag kann der KI-Assistent den Zeitaufwand für Dokumentation deutlich verringern und ermöglicht es medizinischen Fachkräften, sich während der Behandlung stärker auf ihre Patientinnen und Patienten zu konzentrieren.

Im Einklang mit der Privacy-First-Strategie von SPS wurde SpeechLive Health mit einem klaren Fokus auf Sicherheit und Compliance entwickelt. Die Plattform unterstützt AES-256-Verschlüsselung und orientiert sich an zentralen Gesundheits- und Datenschutzstandards wie HIPAA und GDPR sowie an international anerkannten Normen wie ISO 27001. Gleichzeitig behalten medizinische Fachkräfte jederzeit die Kontrolle über gespeicherte Audiodateien und bearbeitbare Dokumentation innerhalb des Systems.

Integrierte Software und Hardware für klinische Dokumentation

SpeechLive Health, in Kombination mit dem neuen Philips SpeechMike Ambient Wearable KI-Assistenten für klinische Umgebungen, liefert die hohe Audioaufnahmequalität, die für eine erfolgreiche klinische Dokumentation erforderlich ist. Mit einem Multi-Mikrofon-Array und KI-basierter Sprachfilterung erfasst das freihändig nutzbare Gerät klare Sprache sowohl von einzelnen Sprecherinnen und Sprechern als auch von Arzt-Patient-Gesprächen, selbst in belebten medizinischen Umgebungen, etwa im Untersuchungsraum oder unterwegs. Dies unterstützt eine präzise Dokumentation in Echtzeit, indem es die SpeechLive Health Plattform ergänzt und eine durchgängige integrierte End-to-End-Lösung bildet, die darauf ausgelegt ist, klinische Dokumentationsprozesse zu vereinfachen und gleichzeitig die im Gesundheitswesen erforderliche Zuverlässigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.

Der Philips SpeechLive Health KI-Assistent wird ab April 2026 über das globale SpeechLive Partnernetzwerk verfügbar sein.

Speech Processing Solutions (SPS):

Speech Processing Solutions (SPS) ist der weltweit führende Anbieter professioneller Diktier- und Sprach-KI-Lösungen und unterstützt mehr als 4 Millionen Nutzerinnen und Nutzer in über 50 Ländern über ein globales Netzwerk von mehr als 1.000 Partnern. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet branchenführende Lösungen für Diktat und Transkription, Dokumentations-Workflows auf Basis von Spracherkennung sowie mehrfach ausgezeichnete Diktiergeräte unter der Marke Philips. Die Mission von SPS ist es, jede Nutzerin und jeden Nutzer produktiver zu machen, indem ihre Arbeit mit intelligenten, sprachbasierten Lösungen vereinfacht wird. Der Hauptsitz von SPS befindet sich in Wien, Österreich. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über regionale Niederlassungen in Australien, Kanada, Belgien, Frankreich, Deutschland, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten.

1 https://amia.org/news-publications/amia-survey-underscores-impact-excessive-documentation-burden

2 https://www.oecd.org/en/publications/health-at-a-glance-europe-2024_b3704e14-en/full-report.html

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Speech Processing Solutions

Tamara Terbul-Jarmer, Marketing Manager DACH INT

Email: tamara.terbul@speech.com

Website: www.speechlive.com www.philips.com/dictation