New York - Einen Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed geht die Erholung am New Yorker Aktienmarkt zunächst in die Fortsetzung. Den Gewinnen tat es am Dienstag im frühen Handel auch keinen Abbruch, dass im Iran-Krieg weiter keine Deeskalation abzusehen ist und die Ölpreise wieder anzogen. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte gegen Ende der ersten Handelsstunde um 0,9 Prozent auf 47.350 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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