Fronius stellte neue Speicher für Betreiber größerer PV-Anlagen wie landwirtschaftliche Betriebe vor. Die Reserva Pro-Reihe verfügt über Notstromfunktion und Schwarzstartfähigkeit. Der österreichische Speicher- und Wechselrichterproduzent Fronius bringt mit Reserva Pro eine neue Produktreihe von Speichern an den Markt. Sie zielen auf Betreiber größerer Photovoltaikanlagen und bieten Notstrom- und Schawarzstartfähigkeit. Wie Fronius mitteilte, richtet sich das neue Portfolio an Kunden mit höherem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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