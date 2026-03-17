Bayer könnte durch den Iran-Krieg doppelt und dreifach unter Druck kommen. Bisher spiegelt sich diese Gefahr nicht im Kurs wider.Den vollständigen Artikel lesen ...
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