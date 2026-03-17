Das Westfälische Energieinstitut hat das Prinzip der Auslastung von Erdgasspeichern auf eine künftige, importabhängige Wasserstoffwirtschaft übertragen. Die zu speichernde Energiemenge wäre demnach ungefähr gleich, das Volumen aber fünfmal höher. Das Westfälische Energieinstitut (WEI) hat die Rolle großer Untergrundspeicher für die deutsche Wasserstoffstrategie untersucht, die für das Erreichen der Energiewendeziele bis 2045 substanzielle ist. Die Strategie, so das Fazit, droht "an strukturellen Sachzwängen zu scheitern", genauer: am mangelnden Speichervolumen. Markus Löffler, Autor der vom WEI ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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