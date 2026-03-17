Berlin - Union und AfD legen in der am Dienstag veröffentlichten neuen Yougov-Umfrage beide zu - und liegen damit auch weiterhin gleichauf.Sowohl CDU/CSU als auch AfD gewinnen im Vergleich zur letzten Erhebung des Instituts im Februar einen Punkt und kommen nun auf 26 Prozent. Die weiteren Ergebnisse der "Sonntagsfrage": SPD 14 Prozent (-2), Grüne: 13 Prozent (+2), Linke: 9 Prozent (-1), BSW: 3 Prozent (-1), FDP: 3 Prozent (-1), Sonstige: 6 Prozent (unverändert).Das Umfrageinstitut hat außerdem die Einstellung zum Krieg zwischen den USA/Israel und dem Iran abgefragt. 54 Prozent der Bundesbürger halten diesen für überhaupt nicht oder eher nicht gerechtfertigt, nur 27 Prozent sind der Meinung, dass er eher oder voll und ganz gerechtfertigt ist.Am meisten Unterstützung für den Krieg gibt es unter Wählern von CDU/CSU (gerechtfertigt: 38 Prozent, nicht gerechtfertigt: 49 Prozent) und AfD (gerechtfertigt: 33 Prozent, nicht gerechtfertigt: 47 Prozent).Eine knappe Mehrheit der Bürger ist dagegen, dass die USA Militäreinrichtungen in Deutschland für Einsätze im Iran nutzen: 53 Prozent lehnen dies ab, 20 Prozent befürworten es. 18 Prozent enthalten sich, 10 Prozent sind unentschieden.Nur 4 Prozent glauben, dass der Krieg innerhalb eines Monats beendet sein wird. 16 Prozent erwarten, dass er ein bis weniger als 3 Monate dauern wird, 15 Prozent gehen von einer Dauer von 3 bis weniger als 6 Monaten aus. 17 Prozent glauben, der Krieg wird zwischen 6 Monaten und einem Jahr dauern. Fast ein Fünftel (18 Prozent) glaubt sogar, dass der Krieg länger als ein Jahr dauern wird. Rund ein Drittel (30 Prozent) ist unentschlossen.Die Mehrheit der Bürger glaubt laut Umfrage, dass der Iran-Krieg große Auswirkungen auf die Energieversorgung in Deutschland (70 Prozent) und die Lebenshaltungskosten (68 Prozent) haben wird. 62 Prozent glauben, dass der Krieg große Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands haben wird. 51 Prozent erwarten große Auswirkungen im Bereich Migration. Große Auswirkungen auf die Sicherheit in Deutschland (38 Prozent) und den gesellschaftlichen Zusammenhalt (26 Prozent) erwarten dagegen weniger Bürger.Yougov hatte nach eigenen Angaben über ein Online-Panel im Zeitraum 13. bis 16. März insgesamt 2.248 wahlberechtigte Personen ab 18 Jahren befragt. Sie wurden quotiert nach Alter, Geschlecht, Bildung, Region, politischem Interesse und Wahlverhalten.