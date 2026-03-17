Austin - Oracle präsentiert mit Java 26 eine neue Generation der weltweit führenden Programmiersprache und Entwicklungsplattform. Zehn neue JDK Enhancement Proposals stärken Java's KI- und Kryptografie-Fähigkeiten, vereinfachen den Code und steigern die Produktivität von Entwicklern. Mit dem neuen Java Verified Portfolio liefert Oracle ausserdem ein kuratiertes Ökosystem aus Tools, Frameworks und Services - inklusive kommerziellem Support für JavaFX ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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