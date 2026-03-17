Erzielt eine bis zu 12-mal schnellere End-to-End-Planungsleistung bei groß angelegten Unternehmensmodellen

Kinaxis Inc. (TSX: KXS), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zur Steuerung von Lieferketten, gab heute einen neuen Meilenstein bei der Weiterentwicklung der groß angelegten Lieferkettenoptimierung innerhalb der Kinaxis Maestro-Plattform bekannt. Maestro bietet bereits leistungsstarke Optimierungslösungen für komplexe globale Lieferketten, und Kinaxis baut diese Führungsposition nun weiter aus, indem es die GPU-Beschleunigung auf Basis von NVIDIA cuOpt und der NVIDIA-KI-Infrastruktur nutzt.

Da Lieferketten immer umfangreicher und komplexer werden, müssen Planungsmodelle Millionen von Variablen über lange Zeithorizonte und mehrere Planungsebenen hinweg in Einklang bringen. Mit zunehmender Modellgröße kann die Anzahl der möglichen Entscheidungen in die Milliarden gehen, was den Rechenaufwand drastisch erhöht. Unternehmen sind nicht mehr allein durch ihre Erkenntnisse eingeschränkt. Sie sind vielmehr dadurch eingeschränkt, wie schnell sie Iterationen durchführen können.

Bei Tests mit einem groß angelegten Planungsmodell für die Halbleiterindustrie mit fast 50 Millionen Entscheidungsvariablen konnte Kinaxis die gesamte Berechnungszeit von Anfang bis Ende um das Zwölffache verkürzen. Das Modell umfasste mehr als 40.000 Artikel über einen täglichen Planungshorizont von sechs Quartalen. Die Planungszyklen wurden von mehr als drei Stunden auf etwa 17 Minuten verkürzt. Durch die Optimierung des Kerns konnte die Lösungszeit um das 23-Fache verkürzt werden, wodurch sich die Rechenzeit um mehr als 95 reduzierte und die Laufzeit von Stunden auf Minuten sank, bei gleichbleibender Lösungsqualität.

Dieser Wandel ermöglicht es Unternehmen, von langwierigen Batch-Prozessen zu interaktiven Szenario-Iterationen überzugehen, was den Ansatz von Kinaxis zur gleichzeitigen Steuerung der Lieferkette untermauert und es Planern ermöglicht, innerhalb der operativen Entscheidungsfenster mehr Alternativen zu prüfen.

"Dieser Meilenstein zeigt, wie beschleunigtes Rechnen die Art und Weise verändern kann, wie groß angelegte Planungsprobleme gelöst werden", sagte Gelu Ticala, Chief Technology Officer bei Kinaxis. "Wenn sich die Optimierungsdauer von Stunden auf Minuten verkürzt, können Unternehmen häufiger Anpassungen vornehmen und mehr Alternativen prüfen. Diese iterative Geschwindigkeit ist unerlässlich, um eine parallele Koordination der Lieferkette zu ermöglichen und unsere agentengesteuerte Strategie voranzutreiben."

Kinaxis unterstützt mehr als 400 weltweit tätige Unternehmen, koordiniert Entscheidungen zur Lieferkette für ein Lagerbestand im Wert von über 200 Milliarden US-Dollar innerhalb unseres Kundenstamms und generiert jeden Monat mehr als 250.000 Szenarien. In dieser Größenordnung wirkt sich die Optimierungsleistung direkt auf die Entscheidungslatenz aus und bestimmt, wie schnell Unternehmen auf Produktionsengpässe und Nachfrageschwankungen reagieren können.

Die beschleunigte Optimierung unterstützt zudem die übergreifende, agentengesteuerte Koordinierungsstrategie von Kinaxis. Agentenbasierte Arbeitsabläufe stützen sich auf schnelle Szenario-Iterationen und lösen bei der Bewertung von Alternativen mehrere Optimierungsläufe aus. Durch die Verkürzung der Rechenzeiten ermöglicht die GPU-Beschleunigung eine größere Anzahl von Szenarien, die Agenten innerhalb realistischer Entscheidungsfenster bewerten können, und stärkt damit die Grundlage für reaktionsschnellere und anpassungsfähigere Entscheidungen in der Lieferkette.

Zu den wichtigsten Fortschritten zählen:

Bis zu 12-mal schnellere Berechnungszeiten für einen Anwendungsfall in der Planung von Halbleiterwafern

GPU-beschleunigte Optimierung mit NVIDIA cuOpt

Ausführung auf der NVIDIA-KI-Infrastruktur zur Unterstützung groß angelegter industrieller Modelle

Integriert in die Maestro-Plattform, verbindet Daten, Menschen und Entscheidungen entlang der gesamten globalen Lieferkette

"Die zunehmende Komplexität globaler Lieferketten erfordert einen grundlegenden Wandel hin zu einer beschleunigten Entscheidungsfindung", sagte Alex Fender, Director of Decision Intelligence bei NVIDIA. "Durch die Integration von NVIDIA cuOpt in seine Maestro-Plattform ermöglicht Kinaxis seinen Kunden, flexible Planungsabläufe und die Iteration von Szenarien zu realisieren, um sich in Zeiten rascher Veränderungen besser zurechtzufinden."

Kinaxis wird diese Neuerungen im Rahmen einer Session auf der NVIDIA GTC 2026 vorstellen.

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein führender Anbieter im Bereich der modernen Supply-Chain-Orchestrierung, der komplexe globale Lieferketten optimiert und die Menschen, die sie verwalten, dabei unterstützt. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Plattform für die Lieferkettenkoordination Maestro kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die vollständige Transparenz und Agilität über die gesamte Lieferkette hinweg bieten von der mehrjährigen strategischen Planung bis zur Lieferung auf der letzten Meile. Renommierte globale Marken vertrauen im Hinblick auf die erforderliche Agilität und nötige Vorhersagbarkeit zur Bewältigung der heutigen Volatilität und Disruption auf uns. Weitere Nachrichten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu den erwarteten Vorteilen und Leistungssteigerungen im Zusammenhang mit der GPU-beschleunigten Optimierung, der Integration und Erweiterung von NVIDIA cuOpt und NVIDIA-GPUs innerhalb der Maestro-Plattform, der agentengesteuerten Orchestrierungsstrategie von Kinaxis sowie zu künftigen Innovationsinitiativen. Solche Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit genannten abweichen.

Zu den Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Faktoren im Zusammenhang mit der technologischen Entwicklung und Integration, der Akzeptanz durch die Kunden, der Abhängigkeit von Technologien Dritter, Wettbewerbsangeboten sowie weitere Risiken, die im zuletzt eingereichten Jahresbericht und im Lagebericht von Kinaxis beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung, und Kinaxis übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Quelle: Kinaxis Inc.

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