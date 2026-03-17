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ratgeberGELD.at
17.03.2026 18:09 Uhr
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(2)

Alphabet (GOOGL): Zündet nach der Konsolidierung die nächste KI-Stufe?

Breakout bei 311 USD im Visier!

Rückblick

Bei Alphabet läuft der KI-Motor weiter auf Hochtouren. Der Chart zeigt eine Konsolidierungsphase nach einer beeindruckenden Rallye im Jahr 2025. Der Kurs kämpft aktuell mit der Marke bei 311 US-Dollar.

Alphabet-Aktie: Chart vom 17.03.2026, Kürzel: GOOGL, Kurs: 308.10 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein nachhaltiger Ausbruch über 311 US-Dollar würde ein technisches Kaufsignal aktivieren. Der Fokus der Bullen liegt dann auf dem Rekordhoch bei 349 US-Dollar.

Mögliches bärisches Szenario

Nach unten bietet der Bereich um 295 bis 300 US-Dollar soliden Halt. Gehst es unter die psychologisch wichtige 300er-Marke, muss mit weiteren Kursabschlägen gerechnet werden.

Meinung

Alphabet steht fundamental extrem stark da, wird aber durch hohe Investitionen herausgefordert. Besonders Google Cloud glänzt mit Wachstumsraten von über 30 %. Die Integration von Gemini in die Google Workspace (Docs, Sheets, Slides) wurde gerade im März 2026 massiv erweitert. Dies ist der Treiber für die langfristige Story. Für 2026 plant Alphabet massive Investitionen in Höhe von 175 bis 185 Mrd. US-Dollar für KI-Infrastruktur. Das drückt kurzfristig auf die Margen, sichert aber die Marktführerschaft.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 3.69 Bio. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 9.34 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu Alphabet ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 17.03.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in GOOGL hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

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