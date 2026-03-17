Alphabet (GOOGL): Zündet nach der Konsolidierung die nächste KI-Stufe?

Breakout bei 311 USD im Visier!

Rückblick

Bei Alphabet läuft der KI-Motor weiter auf Hochtouren. Der Chart zeigt eine Konsolidierungsphase nach einer beeindruckenden Rallye im Jahr 2025. Der Kurs kämpft aktuell mit der Marke bei 311 US-Dollar.

Alphabet-Aktie: Chart vom 17.03.2026, Kürzel: GOOGL, Kurs: 308.10 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein nachhaltiger Ausbruch über 311 US-Dollar würde ein technisches Kaufsignal aktivieren. Der Fokus der Bullen liegt dann auf dem Rekordhoch bei 349 US-Dollar.

Mögliches bärisches Szenario

Nach unten bietet der Bereich um 295 bis 300 US-Dollar soliden Halt. Gehst es unter die psychologisch wichtige 300er-Marke, muss mit weiteren Kursabschlägen gerechnet werden.

Meinung

Alphabet steht fundamental extrem stark da, wird aber durch hohe Investitionen herausgefordert. Besonders Google Cloud glänzt mit Wachstumsraten von über 30 %. Die Integration von Gemini in die Google Workspace (Docs, Sheets, Slides) wurde gerade im März 2026 massiv erweitert. Dies ist der Treiber für die langfristige Story. Für 2026 plant Alphabet massive Investitionen in Höhe von 175 bis 185 Mrd. US-Dollar für KI-Infrastruktur. Das drückt kurzfristig auf die Margen, sichert aber die Marktführerschaft.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 3.69 Bio. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 9.34 Mrd. USD

Meine Meinung zu Alphabet ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 17.03.2026

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