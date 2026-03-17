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Dienstag, 17.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
China drosselt, Preise explodieren: Wird dieser kaum bekannte Rohstoff zum nächsten Milliarden-Play?
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WKN: 897791 | ISIN: IT0003132476 | Ticker-Symbol: ENI
Tradegate
17.03.26 | 18:59
23,395 Euro
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ENEL
ENEL SPA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ENEL SPA9,944+2,80 %
ENI SPA23,395+3,70 %
HERMES INTERNATIONAL SCA1.847,50-2,27 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE475,85-1,49 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG553,40+2,48 %
SCOR SE31,480+3,76 %
SWISS RE AG149,15+3,68 %
TRUSTPILOT GROUP PLC2,675+29,54 %
WESTPORT FUEL SYSTEMS INC1,806+2,61 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.