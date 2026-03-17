Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), der Marktführer im Bereich programmierbarer Low-Power-Lösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen dem NVIDIA Halos AI Systems Inspection Lab-Ökosystem beigetreten ist, dem ersten vom ANSI National Accreditation Board (ANAB) akkreditierten Prüflabor für KI-gesteuerte physikalische Systeme. Wie auf der NVIDIA GTC 2026 angekündigt, wird Lattice gemeinsam mit NVIDIA und anderen Mitgliedern des Halos-Ökosystems Halos-zertifizierte Designs auf Basis der Holoscan Sensor Bridge für physische KI entwickeln und dazu beitragen, im Zuge der Weiterentwicklung der Branche bewährte Verfahren zu etablieren.

"Physische KI hält rasch Einzug aus kontrollierten Umgebungen in die reale Welt, wo Sicherheit, Zuverlässigkeit und Vertrauen von größter Bedeutung sind", sagte Raemin Wang, Vice President of Segment Marketing bei Lattice Semiconductor. "Im Rahmen dieser Zusammenarbeit freut sich Lattice darauf, sein Fachwissen im Bereich energiesparender FPGAs und seine preisgekrönten Lösungsstacks einzubringen, um skalierbare, zuverlässige physische KI-Systeme für die Robotik, die industrielle Automatisierung und autonome Anwendungen zu ermöglichen."

NVIDIA Halos ist ein umfassendes Full-Stack-Sicherheitssystem für physikalische KI, das Sicherheitselemente über Fahrzeug- und Robotikarchitekturen sowie deren zugrunde liegende KI-Modelle hinweg vereint. Es kombiniert Hardware- und Softwarekomponenten, Werkzeuge, Modelle und Designprinzipien, um KI-basierte, durchgängige Stacks für autonome Fahrzeuge und Robotik abzusichern. Die NVIDIA Holoscan Sensor Bridge ist eine hardwarebeschleunigte Sensor-over-Ethernet-Technologie mit geringer Latenz, die für den Einsatz in skalierbaren physikalischen KI-Systemen entwickelt wurde.

Lattice bringt bewährtes Fachwissen im Bereich flexibler, stromsparender FPGA-Lösungen in das Ökosystem der NVIDIA Holoscan Sensor Bridge ein und trägt so zur Realisierung skalierbarer, realitätsnaher physischer KI-Systeme bei, bei denen Sicherheit, Effizienz, Determinismus und geringe Latenz am Edge gemeinsam umgesetzt werden müssen.

Weitere Informationen zu den Holoscan-Sensor-Bridge-Lösungen von Lattice finden Sie auf der Lattice-Website.

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Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) ist der Marktführer im Bereich programmierbarer energieeffizienter Anwendungen. Wir lösen Kundenprobleme im gesamten Netzwerk von der Edge bis zur Cloud in den wachstumsstarken Kommunikations-, Computing-, Industrie-, Automobil- und Endverbrauchermärkten. Unsere Technologie, unsere langjährigen Beziehungen und unser Engagement für erstklassigen Support ermöglichen unseren Kunden eine schnelle und einfache Freisetzung ihrer Innovationen, um eine intelligente, sichere und vernetzte Welt zu schaffen.

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