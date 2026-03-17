Zürich - Nach einem Start mit leichten Verlusten hat der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag deutlich fester geschlossen. «Die meisten Anleger haben sich offensichtlich dazu entschieden, die aktuelle Krise auszusitzen», hiess es in einem Kommentar. Die leichte Aufwärtsbewegung habe hauptsächlich damit zu tun, dass es wieder etwas Bewegung im blockierten Schiffsverkehr in der Strasse von Hormus gebe, sagte ein Marktbeobachter. Zudem würde die Israelis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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