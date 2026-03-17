Capcom plant zudem die Veröffentlichung weiterer Spielinhalte

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) gab heute bekannt, dass die weltweiten Verkaufszahlen von Resident Evil Requiem, das am 27. Februar 2026 veröffentlicht wurde, mittlerweile 6 Millionen Exemplare überschritten haben. Damit hat kein Titel der Reihe diesen Meilenstein bisher so schnell erreicht.

Resident Evil Requiem ist der neueste Teil der Resident Evil-Serie, der fotorealistische Grafik und ein intensives Eintauchen in die Spielwelt bietet. Durch das Zusammenspiel von intensiver Angst und mitreißender Action, das durch die beiden Protagonisten ermöglicht wird, können die Spieler das Survival-Horror-Erlebnis in seiner ganzen Intensität genießen. Capcom plant, künftig verschiedene Maßnahmen umzusetzen, darunter fortlaufende Unterstützung und zusätzliche Spielinhalte, damit die Spieler noch länger Freude an dem Titel haben.

Darüber hinaus feiert die Resident Evil-Serie am 22. März 2026 ihr 30-jähriges Jubiläum. Capcom bereitet verschiedene Aktionen zum Jubiläum vor, um die Fans der Serie zu begeistern, darunter eine Zusammenarbeit zwischen den Universal Studios Japan und Resident Evil Requiem im Jahr 2026 sowie Orchesterkonzerte in Japan, den USA und Europa.

Capcom ist weiterhin fest entschlossen, die Erwartungen aller Nutzer zu erfüllen, indem es seine branchenführenden Fähigkeiten in der Spieleentwicklung nutzt, um äußerst unterhaltsame Spielerlebnisse zu schaffen.

Über die Resident Evil -Serie

Das Resident Evil -Franchise umfasst Survival-Horror-Spiele, in denen die Spieler verschiedene Waffen und andere Gegenstände einsetzen, um in furchterregenden Situationen zu überleben. Dank einer begeisterten weltweiten Fangemeinde wurden seit der Veröffentlichung des ersten Titels dieser Flaggschiff-Reihe im Jahr 1996 insgesamt über 183 Millionen Einheiten verkauft.

Stand: 31. Dezember 2025.

ÜBER CAPCOM

Capcom ist ein weltweit führender Entwickler, Publisher und Vertreiber von interaktiver Unterhaltung für Spielkonsolen, PCs, Handheld- und Mobilgeräte. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat Hunderte von Spielen entwickelt, darunter bahnbrechende Franchises wie Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter, Mega Man, Devil May Cry und Ace Attorney. Capcom unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Hongkong, Taiwan, Singapur und Tokio. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Osaka, Japan. Weitere Informationen zu Capcom finden Sie unter https://www.capcom.co.jp/ir/english/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260316652475/de/

Contacts:

Capcom Public Relations Investor Relations Section

+81-6-6920-3623