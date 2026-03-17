Erst Nachrichten aus China, dann Berichte über mögliche Werksschließungen - und nun starke News aus Ingolstadt: Die Schlagzeilen rund um den VW-Konzern überschlagen sich am Dienstag. DER AKTIONÄR erklärt, warum ausgerechnet die Premiummarke Audi derzeit augenscheinlich mit guten Nachrichten punktet, während der Luxushersteller Porsche schwächelt.Der Blick auf die nackten Zahlen der VW-Tochter Audi zeigt ein unerwartet freundliches Bild: Der Nettogewinn der Ingolstädter kletterte im vergangenen Jahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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