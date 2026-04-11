Der schwedische Autobauer Volvo Cars kämpft mit dem harten Umfeld in der Branche. Im vergangenen Jahr sackten Verkäufe und Umsatz spürbar ab, unter dem Strich rutschte das Unternehmen in die roten Zahlen. Kaum besser erging es Stellantis. Der neue CEO Antonio Filosa führt jetzt einen Resett durch. Heißt: In Zukunft wieder mehr auf Verbrenner-Modelle in bestimmten Regionen zu setzen. Stellantis steht vor einem tiefgreifenden strategischen und finanziellen Anpassungsprozess.Volkswagen als Massenhersteller ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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