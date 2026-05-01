"Wir sind in der Basisversion an der Schallmauer von 25.000 Euro angelangt. Damit eröffnen wir ganz neue Kundengruppen für den rein elektrischen Antrieb". Mit diesen Worten unterstreicht Kai Grünitz, Entwicklungsvorstand der Marke VW, die strategische Bedeutung des neuen ID. Polo. Das Fahrzeug soll die "Demokratisierung der Elektromobilität" einläuten. Ein Versprechen, das VW nun mit einem konkreten Einstiegspreis einlösen möchte. Für Grünitz ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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