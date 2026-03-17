Nach einem Mega-Umsatzausblick und zahlreichen vielversprechende Ankündigungen auf der GTC-Konferenz erhöhen erste Analysten ihre Kursziele für die Aktie. Seit Montag (16.3.) findet in San Jose eines der wichtigsten Events der KI-Branche statt: Die jährliche Entwicklerkonferenz GTC. Veranstalter ist der Branchenprimus Nvidia, der das Event traditionell als Bühne für seine wichtigsten Ankündigungen zu neuen Produkten, Partnerschaften und Umsatzausblicken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE