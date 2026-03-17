Berlin - Die Bundeswehr hat auch im Februar 2026 eine positive Personalentwicklung verzeichnet. Bis Ende des Monats haben sich rund 16.100 Personen auf eine militärische Laufbahn beworben, was einem Anstieg von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, teilte das Bundesverteidigungsministerium am Dienstag mit. Die Neueinstellungen stiegen um 14 Prozent auf mehr als 5.300 Personen.



Besonders bei Mannschaftssoldaten im Rahmen des Neuen Wehrdienstes konnte der Personalbestand im Vergleich zum Vorjahr signifikant erhöht werden. Derzeit sind rund 13.400 Personen als Freiwillig Wehrdienstleistende und kurzdienende Zeitsoldaten in der Bundeswehr tätig, ein Plus von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.



Die aktive Personalstärke der Bundeswehr beträgt aktuell rund 186.200 Soldaten, was einem Zuwachs von rund 3.600 Personen im Vergleich zum Februar 2025 entspricht. Die Gesamtpersonalstärke unterliegt im Jahresverlauf saisonalen Schwankungen, da im Frühjahr viele Soldaten planmäßig ausscheiden, um im zivilen Arbeitsumfeld eine Ausbildung oder ein Studium zu beginnen.



Perspektivisch will die Bundeswehr ein Ziel von 260.000 aktiven Soldaten und 200.000 Reservisten bis Mitte der 2030er-Jahre erreichen.





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