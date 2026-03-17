Die Aktie des brasilianischen Ölriesen Petrobras setzt ihren Höhenflug fort. Am Donnerstag geht es für den Kurs des in New York gelisteten ADR um weitere gut +3% hinauf auf ein neues Mehrjahreshoch bei 19,89 US$. Sollten Anleger nach dem starken Lauf über Gewinnmitnahmen nachdenken oder verfügt die Aktie über weiteres Kurspotenzial? Explosion der Ölpreise als Kurstreiber Nach einer schwiergen Phase in den letzten beiden Jahren läuft es für Petrobras ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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