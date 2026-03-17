EQS-Ad-hoc: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

thyssenkrupp nucera senkt Umsatz- und EBIT-Prognose für den Konzern und das Segment gH2 für das GJ 2025/26 aufgrund höherer Projektkosten



17.03.2026 / 20:55 CET/CEST

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thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA ("thyssenkrupp nucera") nimmt eine Anpassung der im zusammengefassten Lagebericht 2024/25 veröffentlichten Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 vor. Die Umsatz- und EBIT-Erwartungen im Segment Grüner Wasserstoff (gH2) werden reduziert, was sich in der Folge auch auf die Konzernprognose auswirkt. Zudem wird angesichts der bislang starken Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr im Segment Chlor-Alkali (CA) das untere Ende der EBIT-Spanne für das Segment leicht nach oben angepasst.



Ausblick für das Geschäftsjahr 2025/26 thyssenkrupp nucera rechnet im gH2-Segment nunmehr mit einem EBIT zwischen -125 Mio. Euro und -90 Mio. Euro (2024/25: -56 Mio. Euro). Zuvor war thyssenkrupp nucera von einem EBIT zwischen -80 Mio. Euro und -55 Mio. Euro ausgegangen. Grund für die Anpassung sind höher als erwartete Aufwendungen für spezifische Optimierungsmaßnahmen an bereits ausgelieferten Modulen im Vorfeld der zeitnah bevorstehenden Fertigstellung und Inbetriebnahme der ersten Elektrolyseuranlagen sowie die Vertragsauflösung bei einer 20-MW-Pilotanlage, welche vom US-amerikanischen Kunden aufgrund nicht mehr ausreichender Renditeerwartungen nicht finalisiert und in Betrieb genommen wird. Die daraus in Kombination resultierenden Kosten in niedriger zweistelliger Millionen-Euro-Höhe werden im zweiten Quartal 2025/26 erfasst.

Die beschriebenen höheren Kosten im Zusammenhang mit Neubauprojekten im Segment gH2 führen - gemäß der im Konzern angewandten Umsatzrealisierungsmethoden (IFRS 15) - zu einer buchhalterischen Verringerung des Leistungsfortschritts. Daraus ergibt sich ein technischer, negativer Umsatzeffekt in niedriger zweistelliger Millionen-Euro-Höhe, der im zweiten Quartal 2025/26 gebucht wird. Dies führt voraussichtlich dazu, dass das gH2-Segment im zweiten Quartal 2025/26 insgesamt einen Umsatz rund um 0 Mio. Euro ausweist. Die Umsatzerwartung im gH2-Segment für das Gesamtjahr 2025/26 reduziert sich infolge dieser wesentlich buchhalterischen Effekte auf 120 Mio. Euro bis 170 Mio. Euro (2024/25: 459 Mio. Euro). Zuvor war thyssenkrupp nucera von einem gH2-Umsatz von 150 Mio. Euro bis 220 Mio. Euro ausgegangen.

Im CA-Segment wird angesichts der positiven Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr das EBIT-Intervall auf 45 Mio. Euro bis 65 Mio. Euro (2024/25: 58 Mio. Euro) konkretisiert. Zuvor hatte thyssenkrupp nucera ein EBIT zwischen 40 Mio. Euro und 65 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2025/26 erwartet. Die Umsatzerwartung bleibt unverändert und liegt zwischen 320 Mio. Euro und 400 Mio. Euro (2024/25: 387 Mio. Euro).

Auf Konzernebene reduziert sich die Umsatzprognose insgesamt auf 450 Mio. Euro bis 550 Mio. Euro (2024/25: 845 Mio. Euro). Zuvor hatte thyssenkrupp nucera einen Konzernumsatz zwischen 500 Mio. Euro und 600 Mio. Euro erwartet. Das EBIT-Intervall für den Konzern für das Geschäftsjahr 2025/26 wird auf -80 Mio. Euro bis -30 Mio. Euro (2024/25: 2 Mio. Euro) angepasst. Zuvor war thyssenkrupp nucera von einem Konzern-EBIT zwischen -30 Mio. Euro und 0 Mio. Euro ausgegangen.



Alle veröffentlichten Zahlen und Aussagen sind vorläufig und ungeprüft. Der Halbjahresfinanzbericht Q2/6M 2025/26 wird wie geplant am 12. Mai 2026 um 07:00 Uhr MESZ veröffentlicht.



Finanzkennzahlen: Erläuterungen zu den herangezogenen finanziellen Leistungsindikatoren befinden sich im Geschäftsbericht 2024/25 von thyssenkrupp nucera auf den Seiten 31 bis 32, abrufbar unter dem folgenden Link: https://investors.thyssenkrupp-nucera.com/de/investoren/publikationen



Mitteilende Person: Dr. Hendrik Finger, Head of Investor Relations, thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA





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