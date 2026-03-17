EQS-Ad-hoc: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA ("thyssenkrupp nucera") nimmt eine Anpassung der im zusammengefassten Lagebericht 2024/25 veröffentlichten Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 vor. Die Umsatz- und EBIT-Erwartungen im Segment Grüner Wasserstoff (gH2) werden reduziert, was sich in der Folge auch auf die Konzernprognose auswirkt. Zudem wird angesichts der bislang starken Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr im Segment Chlor-Alkali (CA) das untere Ende der EBIT-Spanne für das Segment leicht nach oben angepasst.
Ausblick für das Geschäftsjahr 2025/26
Alle veröffentlichten Zahlen und Aussagen sind vorläufig und ungeprüft. Der Halbjahresfinanzbericht Q2/6M 2025/26 wird wie geplant am 12. Mai 2026 um 07:00 Uhr MESZ veröffentlicht.
Finanzkennzahlen: Erläuterungen zu den herangezogenen finanziellen Leistungsindikatoren befinden sich im Geschäftsbericht 2024/25 von thyssenkrupp nucera auf den Seiten 31 bis 32, abrufbar unter dem folgenden Link: https://investors.thyssenkrupp-nucera.com/de/investoren/publikationen
Mitteilende Person: Dr. Hendrik Finger, Head of Investor Relations, thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
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|Unternehmen:
|thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
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|2293114
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