Achtung, jetzt wird es spannend bei diesem RuMaS Trading-Tipp von heute! Nachdem der Kurs im Februar in unmittelbarer Nähe zum Allzeithoch scharf nach unten abgeprallt ist, hat er eine bemerkenswerte Unterstützungszone erreicht - exakt die Zone, die schon im Oktober letzten Jahres beeindruckende Stabilität bewiesen hat. Diese Marke scheint wie ein sicherer Hafen für den Kurs und könnte nun erneut als Sprungbrett für eine dynamische Trendwende dienen.Für ...

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