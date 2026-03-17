Die Welt der Börse ist dynamisch und voller Überraschungen - das zeigt aktuell die Kursentwicklung der Hypoport-Aktie besonders eindrucksvoll. Nach einer spektakulären Bewegung steht nun die Frage im Raum: Bietet sich für risikofreudige Anleger eine neue Chance?Am Abend des 26. Februar wurde die Hypoport-Aktie als potenzieller Trading-Kandidat ins Spiel gebracht. Mit einem empfohlenen Einstiegskurs von 84,50 Euro lag die Messlatte zunächst recht ...

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