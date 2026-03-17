Volkswagen treibt die Loslösung von westlichen Zuliefererketten im wichtigsten Absatzmarkt China massiv voran. Durch eine vertiefte Partnerschaft mit dem chinesischen Elektroauto-Hersteller XPeng setzt VW künftig auf lokale Hochleistungschips statt auf Lösungen von Nvidia. Dieser Schritt zielt auf eine drastische Kostensenkung ab und soll die Wettbewerbsfähigkeit sichern.Die neue Architektur: In China für ChinaDer Kern der Nachricht ist die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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