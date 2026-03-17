Die fünfte Ausgabe des "Hologic Global Women's Health Index" zeigt, dass über die Hälfte der Frauen weltweit im vergangenen Jahr nicht auf wichtige Erkrankungen untersucht wurde

Hologic und Gallup bringen Experten zusammen, um über die Schließung von Lücken beim Zugang zu Vorsorgeuntersuchungen zu diskutieren

Hologic, Inc. (Nasdaq: HOLX), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Frauengesundheit, veröffentlichte heute Daten, aus denen hervorgeht, dass zwar die Zahl der Vorsorgeuntersuchungen bei Frauen weltweit gestiegen ist, jedoch nach wie vor eine große Lücke im Zugang zu Vorsorgeuntersuchungen besteht. Über die Hälfte der Frauen und Mädchen ab 15 Jahren schätzungsweise 1,5 Milliarden Frauen wurden im vergangenen Jahr nicht auf Krebs, Bluthochdruck, Diabetes oder sexuell übertragbare Infektionen (STIs) untersucht.

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Hologic Global Women's Health Index Fifth Edition

Die Daten sind Teil der fünften Ausgabe des Hologic Global Women's Health Index, der in Zusammenarbeit mit Gallup entwickelt wurde. Basierend auf einer jährlichen Umfrage unter 145.000 Menschen in 144 Ländern und Gebieten verfolgt der Index die Fortschritte bei der Gesundheit und dem Wohlbefinden von Frauen weltweit.

Die Daten aus fünf Jahren zeigen, dass der Anteil der Frauen, die auf wichtige vermeidbare Erkrankungen untersucht wurden, in einigen Ländern gestiegen ist, doch auf globaler Ebene bleiben die Vorsorgequoten unannehmbar niedrig, und die Fortschritte waren begrenzt. Im Einzelnen im fünften Jahr:

13 der Frauen weltweit gaben an, dass sie in den letzten 12 Monaten auf irgendeine Art von Krebs untersucht worden waren (ein Anstieg um 1 Prozentpunkt seit dem ersten Jahr)

39 waren auf Bluthochdruck untersucht worden (ein Anstieg um 6 Prozentpunkte seit dem ersten Jahr)

24 waren auf Diabetes untersucht worden (ein Anstieg um 5 Prozentpunkte seit dem ersten Jahr)

10 waren auf sexuell übertragbare Infektionen untersucht worden (ein Rückgang um 1 Prozentpunkt seit dem ersten Jahr)

"Es ist ermutigend, in den diesjährigen Indexdaten den notwendigen Anstieg der Vorsorgeuntersuchungsraten zu sehen, aber wir dürfen Fortschritt nicht mit Erfolg verwechseln", sagte Stephen P. MacMillan, Vorsitzender, Präsident und CEO von Hologic. "Da 1,5 Milliarden Frauen immer noch keine lebensrettenden Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch nehmen, sind die Gesundheitsbedürfnisse von Frauen so dringend wie eh und je. Wir verfügen nun über Daten aus fünf Jahren, die aufzeigen, was funktioniert; jetzt müssen wir Daten und Diskussionen in Taten umsetzen."

Über Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen hinaus liefert der Index wichtige Erkenntnisse zu verschiedenen Aspekten der Frauengesundheit. Vor allem:

Die körperliche Gesundheit von Frauen leidet weiterhin. Ein Drittel der Frauen gab an, täglich unter körperlichen Schmerzen zu leiden, und fast jede Vierte berichtete von Gesundheitsproblemen, die so schwerwiegend sind, dass sie die täglichen Aktivitäten beeinträchtigen.

Ein Drittel der Frauen gab an, täglich unter körperlichen Schmerzen zu leiden, und fast jede Vierte berichtete von Gesundheitsproblemen, die so schwerwiegend sind, dass sie die täglichen Aktivitäten beeinträchtigen. Ein hohes Maß an Sorgen und Traurigkeit wirkt sich negativ auf die emotionale Gesundheit von Frauen aus. Im fünften Jahr gaben mehr Frauen an, sich besorgt (42 %) und traurig (28 %) zu fühlen als im ersten Jahr, was einen Anstieg negativer emotionaler Erfahrungen im Laufe der Zeit unterstreicht.

Im fünften Jahr gaben mehr Frauen an, sich besorgt (42 %) und traurig (28 %) zu fühlen als im ersten Jahr, was einen Anstieg negativer emotionaler Erfahrungen im Laufe der Zeit unterstreicht. Fast 1 Milliarde Frauen fühlen sich unsicher, wenn sie nachts alleine unterwegs sind. Zwei Drittel der Frauen (67 %) gaben an, dass sie sich in ihrer Umgebung sicher fühlen, wenn sie nachts alleine unterwegs sind ein neuer Höchststand. Dennoch fühlen sich fast 1 Milliarde Frauen weiterhin unsicher.

Zwei Drittel der Frauen (67 %) gaben an, dass sie sich in ihrer Umgebung sicher fühlen, wenn sie nachts alleine unterwegs sind ein neuer Höchststand. Dennoch fühlen sich fast 1 Milliarde Frauen weiterhin unsicher. Eine Milliarde Frauen hat Schwierigkeiten, sich das Nötigste zu leisten. Fast 4 von 10 Frauen gaben an, dass es im vergangenen Jahr Zeiten gab, in denen sie sich keine Lebensmittel leisten konnten, und fast jede Dritte hatte Schwierigkeiten, ihre Wohnkosten zu decken.

Der Index wandelt die Antworten der Frauen auf Fragen zu fünf Gesundheitsdimensionen in einen einzigen Wert zwischen 0 (niedrigster) und 100 (höchster) um. Weltweit lag der Indexwert im fünften Jahr bei 54 von 100 Punkten, genau wie im ersten Jahr, was darauf hindeutet, dass sich die globale Gesundheit von Frauen in den letzten Jahren insgesamt nicht verbessert hat. Auf Länderebene waren die Fortschritte uneinheitlich: Seit dem ersten Jahr sind die Indexwerte in 28 Ländern gestiegen und in 10 gesunken. Die Werte im fünften Jahr reichen von einem Höchstwert von 69 in Taiwan das zum fünften Mal in Folge weltweit an der Spitze lag bis zu einem Tiefstwert von 32 im Tschad. Als großer, mehrjähriger, weltweit repräsentativer Datensatz, der sich auf die von Frauen berichteten Gesundheitserfahrungen konzentriert, bietet der Index Entscheidungsträgern eine klare Faktengrundlage für ihr Handeln. Um Fortschritte in der Frauengesundheit zu beschleunigen, fordert er:

Ein globales Engagement zur Verbesserung des Zugangs zu Früherkennung, insbesondere bei Erkrankungen, von denen Frauen überproportional betroffen sind.

Die Entwicklung nationaler Strategien zur Frauengesundheit, die einen lebenslangen Fahrplan für Gesundheit und Wohlbefinden festlegen.

Die Schließung von Forschungslücken bei Erkrankungen, die Frauen überproportional betreffen oder sich auf sie anders auswirken.

Globale Gesundheitsexperten diskutieren Strategien zur Schließung der Vorsorge-Lücke

Der Index wird heute im Rahmen einer von Hologic veranstalteten Veranstaltung im Gallup-Hauptsitz in Washington, D.C., vorgestellt. Die Veranstaltung bringt Expertinnen für Frauengesundheit, Befürworterinnen von Vorsorgeuntersuchungen und Vertreterinnen der Industrie zusammen, um das fünfjährige Bestehen des Index zu feiern und die gesundheitlichen Herausforderungen zu erörtern, denen Frauen weltweit gegenüberstehen einschließlich der Lücken beim Zugang zu Vorsorgeuntersuchungen.

Zu den Referenten gehören Dr. Mia Keeys, Direktorin für globale Gesundheit und Innovation bei Hologic; Jody Hoyos, CEO der Prevent Cancer Foundation; Ritu Sharma, Chief Global Policy Officer bei CARE USA; und Janet Fleischman, unabhängige Beraterin für globale Gesundheit und Geschlechtergerechtigkeit sowie nicht-residente Senior Associate am CSIS Global Health Policy Center.

Weitere Informationen und den vollständigen Bericht zum Herunterladen finden Sie unter WomensHealthIndex.com.

Über Hologic, Inc.

Hologic, Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Frauengesundheit, das sich auf die Entwicklung innovativer medizinischer Technologien konzentriert, die Gesundheitsprobleme effektiv erkennen, diagnostizieren und behandeln und den Versorgungsstandard weltweit verbessern. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.hologic.com und verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn, Facebook, X, Instagram und YouTube

Über Gallup

Gallup bietet Analysen und Beratung, um Führungskräfte und Organisationen bei der Lösung ihrer dringlichsten Probleme zu unterstützen. Dank seiner mehr als 90-jährigen Erfahrung und seiner globalen Reichweite weiß Gallup mehr über die Einstellungen und Verhaltensweisen der Menschen weltweit als jede andere Organisation.

QUELLE: Hologic, Inc.

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