Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag von ihrer resilienten Seite. Trotz der massiven Eskalation im Iran-Konflikt und eines wieder anziehenden Ölpreises retteten die Bullen ein Plus über die Ziellinie. Während Tech-Gigant Amazon mit ambitionierten Prognosen glänzte, gerieten zwei ehemalige Highflyer massiv unter die Räder.Der S&P 500 schloss am Dienstag mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 5.175 Punkten. Der Nasdaq 100 stieg um 0,5 Prozent, während der Dow Jones 109 Zähler oder 0,2 Prozent zulegte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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